Михаил и Ева - самые популярные имена новорожденных в Дубне в 2021 году

В последнее время список популярных имен расширяется. Лет 20 назад в детской компании легко было найти по нескольку тезок с самыми классическими именами - Александр, Сергей, Анастасия, Мария и т.д. В наше время тезками могут оказаться дети со старинными или иностранными именами. А некоторые родители и вовсе дают волю фантазии, называя детей как героев фильмов, интернет-персонажей или даже в честь ников в онлайн-казино .

Как называли детей в городе Дубна в 2021 году

В начале 2022 Дубненский ЗАГС раскрыл статистику о регистрации новорожденных за прошлый год. Всего в 2021 было зарегистрировано 1250 маленьких уроженцев города Дубна.

Больше всего деток родилось осенью, с сентября по октябрь. Также среди новорожденных были зарегистрированы 11 пар двойняшек. Не уточняется, насколько изменилась статистика о рождениях с предыдущих лет.

Среди всех зарегистрированных имен, работники ЗАГСа подсчитали наиболее популярные. Для мальчиков фаворитом оказался Михаил - через пару лет можно ожидать, что на окрик “Мишенька!” на детских площадках будут оборачиваться несколько малышей сразу. Среди женских имен однозначно лидирует красивое и краткое Ева.

Также популярностью в прошлом году пользовались такие имена для мальчиков:

Александр,

Артем,

Максим,

Егор.

Все они уже не первый год держатся в ТОПе фаворитов. То же самое можно сказать и про наиболее популярные имена для девочек. В 2020 это были: