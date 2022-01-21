Михаил и Ева - самые популярные имена новорожденных в Дубне в 2021 году

В последнее время список популярных имен расширяется. Лет 20 назад в детской компании легко было найти по нескольку тезок с самыми классическими именами - Александр, Сергей, Анастасия, Мария и т.д. В наше время тезками могут оказаться дети со старинными или иностранными именами. А некоторые родители и вовсе дают волю фантазии, называя детей как героев фильмов, интернет-персонажей или даже в честь ников в онлайн-казино.
Как называли детей в городе Дубна в 2021 году
В начале 2022 Дубненский ЗАГС раскрыл статистику о регистрации новорожденных за прошлый год. Всего в 2021 было зарегистрировано 1250 маленьких уроженцев города Дубна.
Больше всего деток родилось осенью, с сентября по октябрь. Также среди новорожденных были зарегистрированы 11 пар двойняшек. Не уточняется, насколько изменилась статистика о рождениях с предыдущих лет.
Среди всех зарегистрированных имен, работники ЗАГСа подсчитали наиболее популярные. Для мальчиков фаворитом оказался Михаил - через пару лет можно ожидать, что на окрик “Мишенька!” на детских площадках будут оборачиваться несколько малышей сразу. Среди женских имен однозначно лидирует красивое и краткое Ева.
Также популярностью в прошлом году пользовались такие имена для мальчиков:
- Александр,
- Артем,
- Максим,
- Егор.
Все они уже не первый год держатся в ТОПе фаворитов. То же самое можно сказать и про наиболее популярные имена для девочек. В 2020 это были:
- Алиса,
- София,
- Дарья,
- Виктория.
Необычные имена для младенцев в Дубне
Кроме моды на конкретные имена, также держится тенденция выбирать для ребенка имя, которое будет отличаться от окружения. Психологи спорят, насколько это полезно для ребенка.
С одной стороны, слишком необычное имя может стать причиной травли в детском коллективе.
С другой - неуверенный малыш может стать жертвой буллинга даже с именем Саша или Маша. А ребенок с хорошей самооценкой превратит необычно имя в свою фишку и никнейм. Потому, это такая же лотерея, как играть онлайн казино. В итоге, все упирается в воспитание и благополучную атмосферу в семье.
Статистика ЗАГСа города Дубна показывает, какие необычные имена давались деткам в 2021. Для девочек это были:
- Подзабытые старинные имена, такие как Устинья, Анисия, Богдана, Забава, Глафира, Златислава, Акулина, Капитолина, Анелия, Милада, Рада.
- Необычные варианты привычных имен - Александрина, Алисия, Катарина, Татия.
- Иностранные - Паола, Ясмина, Микаэла, Жасмина, Камила, Теона, Габриэлла, Марта, Паулина, Аврора, Эмили, Авелина.
- И совсем экзотически звучащие - Роксолана, Алетея и Нея.
Как видим, по крайней мере никто не назвал дочку Дейнерис или Йеннифер в честь героинь популярных сериалов.
Необычные мужские имена новорожденных в Дубне также радуют миксом из старинных и иностранных имен. Вот какую статистику дали работники ЗАГСА:
- Классические и старинные - Адам, Феодор, Архип, Елисей, Переслав, Клми, Симеон, Тихон, Прохор, Гавриил, Гордей, Филипп, Соломон, Иосиф.
- Иностранные - Илай, Камиль, Теодор, Роберт, Лиам, Алекс, Марсель, Герман, Томас, Маркелл, Стефан.
Наиболее экзотическим именем наградили родители малыша, названного “Аларик”. Так звали в 4 столетии нашей эры вождя вестготов - племени, которое запомнилось разграблением Рима. Впрочем, также это имя встречается в современной популярной культуре.