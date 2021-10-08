Изменения в правилах запрета на выезд детей за границу

пятница, 08 октября 2021 | 10:51    
Человек
     2
Опубликован приказ МВД, который утвердил новый порядок запрета на выезд детей. Заявление о несогласии на выезд может подать родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка.

Вот что нужно знать родителям об изменениях:

  • В заявлении можно указать дату начала и окончания периода, когда будет действовать запрет на выезд ребенка.
  • Выезд можно ограничить во все страны или указать конкретные наименования государств.
  • Если в заявлении есть данные второго родителя, ему будет направлено уведомление о запрете на выезд ребенка по почте. Там будет указано, кто наложил запрет, в какой период и на какие страны.
  • Чтобы отменить ограничения, нужно принести заявление об отзыве запрета на выезд.
  • Обращаться нужно в подразделения по вопросам миграции МВД России.

Основание: Приказ МВД России от 31.08.2021 № 651

Тэги: 
дети
закон
Читать Дубна.Ru в
07.10.2021 | 12:04   
Человек
    1197
Как оформить свидетельство о разводе через Госуслуги
На Госуслугах можно подать заявление на регистрацию брака. А еще — расторгнуть брак и получить свидетельство о разводе...
закон | ЗАГС
06.10.2021 | 11:16   
Человек
    6
Зимние заливные горки: для дома, дачи, двора
Готовь зимние детские горки летом, а круги для плавания - зимой. Так гласит народная мудрость.
комфорт | развлечения | дети
07.10.2021 | 12:24   
Человек
    173
Что делать, если пособие по болезни не пришло в срок?
Ждать платеж на следующий день после закрытия электронного больничного не следует. Разумно отсчитать 15 дней. Скорее...
социал | закон
07.10.2021 | 16:53   
Человек
    13
Существуют ли в России легальные казино
С 1 июля 2009 года в России действует закон, ограничивающий гемблинговую деятельность. Но, несмотря на это, легальные...
хобби | закон | игры
Гражданство Республики Вануату
08.10.2021 | 00:37   
Человек
    7
Что-то Вануату последнее время всё чаще вспоминается
Вануату – тихоокеанский офшор, который выдает состоятельным россиянам гражданство в обмен на инвестиции.
эмиграция | закон