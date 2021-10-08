Изменения в правилах запрета на выезд детей за границу

пятница, 08 октября 2021 | 10:51
Человек2
Опубликован приказ МВД, который утвердил новый порядок запрета на выезд детей. Заявление о несогласии на выезд может подать родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка.
Вот что нужно знать родителям об изменениях:
- В заявлении можно указать дату начала и окончания периода, когда будет действовать запрет на выезд ребенка.
- Выезд можно ограничить во все страны или указать конкретные наименования государств.
- Если в заявлении есть данные второго родителя, ему будет направлено уведомление о запрете на выезд ребенка по почте. Там будет указано, кто наложил запрет, в какой период и на какие страны.
- Чтобы отменить ограничения, нужно принести заявление об отзыве запрета на выезд.
- Обращаться нужно в подразделения по вопросам миграции МВД России.
Основание: Приказ МВД России от 31.08.2021 № 651