В Университете "Дубна" прошла олимпиада по естественным наукам

вторник, 23 апреля 2024 | 18:29 690
В прошедшее воскресенье, 21 апреля, в Университете "Дубна" прошла 10-я региональная олимпиада по естественным наукам для учащихся 8-11 классов.
Традиционно были организованы секции: «География», «Физика» и «Химия», в которых приняли участие школьники из Дубны, Дмитрова, Кимр, Конаково и Вербилок, многие из которых с нами уже не первый год.
Для отдаленных регионов в этом году была организована возможность поучаствовать дистанционно — так к нам присоединились школьники из Озерска, Архангельска, Самары, Санкт-Петербурга и других городов.
Результаты олимпиады будут объявлены после 5 мая.