4 октября 1924 года в СССР состоялась отмена "сухого" закона

Сталин понимал на что идет, когда отменял «сухой закон» в 1924 году. В письме Молотову от 1 сентября 1930 года он писал, что вокруг Польши формируется военный блок. Генсек писал:

Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны.

Вместе с развитием водочной промышленности, Сталин разрешил создавать в России общества трезвости. И эти общества стали иметь серьезный вес, собирали многотысячные митинги. На улицы выходили даже дети с агитплакатами: «Папа, не пей!», «Папа, приходи домой трезвый», «Не спирт, а хлеб». Большой общественный резонанс, который мог обернуться свертыванием производства водки, а как следствие - урезанием бюджета на ВПК, заставил Сталина в концу 30-х закрыть общества трезвости.

Интересны воспоминания того периода:

В первый день выпуска сорокаградусной люди на улицах... плакали, целовались, обнимались. Продавать ее начали в 11 часов утра, а уже в 4 часа все магазины были пустые.

Культ нуждается в фольклоре и в народе появилась своя градация водочной посуды:

Если кому нужно купить сотку, то просят — дайте пионера, полбутылки - комсомольца и бутылку — партийца.

В Москве продажа советской водки началась только 4 октября 1924 года, в воскресенье. У магазинов, торговавших спиртным, выстроились очереди, как позже в 1990-м к «Макдональдсу». В среднем продавали по 2000 бутылок в день.

Появление водки в продаже обухом ударило по промышленности, на работу не вышло много рабочих, а многие из тех, кто все же решился на трудовой подвиг, к обеду «доходили до кондиции».

Самая народная водка в истории России была прозвана в народе «рыковкой», по фамилии председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Поллитровая бутылка стоила всего рубль. Качество её было, мягко говоря, неутешительным. «Рыковку» даже называли «полурыковской», настаивая на том, что сам товарищ Рыков (в народе за ним закрепилось клеймо горького пьяницы) в Кремле пьёт водку в 60 градусов, а народу достается разбавленная, 30-градусная.

Со своей «водочной инициативой» Алексей Рыков стал популярным героем анекдотов. Есть, например, такой: