О выставке "Потаенная Русь: история и культура старообрядчества" в Дубне

Кураторами и организаторами выступили: кандидат исторических наук, ученый секретарь Музея антропологии и этнографии г. Санкт-Петербурга Денис Сергеевич Ермолин (Древлеправославная Поморская Церковь); религиовед-преподаватель Вячеслав Вячеславович Пелевин (Русская Православная Церковь), г. Дубна. Также неоценимую помощь оказал зам. директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Александрович Балашов.

Среди приглашенных на мероприятие были: настоятель храма святителя Николы на Берсеневке г. Москвы (РПЦ МП) игумен Кирилл (Сахаров); настоятель Покровского храма во Ржеве (РПСЦ) протоиерей Евгений Чунин, настоятель церкви Вознесения Господня с. Ново-Никольское Талдомского района игумен Савва (Мохов).

Также на открытии присутствовали представители Дубны, во главе с заместителем главы администрации по вопросам образования, культуры, туризма, спорта и защиты прав несовершеннолетних, Николаем Юрьевичем Мадфесом, а также жители и гости города. Своим вниманием почтила выставку правнучка кимрского скульптора Ивана Михайловича Абаляева, О. Ю. Пономаренко.

В экспозиции представлено собрание редчайших памятников древнерусского церковного искусства: старообрядческие рукописные и печатные книги и иконы XVIII-XIX вв. Выставка знакомит с некоторыми аспектами религиозной жизни старообрядцев: молитвенными костюмами и обстановкой моленной, намогильными памятниками. На примере металлических изделий (крестов, икон и складней XVIII–XIX веков) выставка рассказывает о вкладе старообрядцев в сохранение и развитие русского культового медного литья. Все больше людей узнают об истории своего государства, о подвиге протопопа Аввакума, боярыни Морозовой и многих тысяч тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сохранить свою веру.

Открыла выставку директор музея Е. В. Чертовских. Свои впечатления о выставке составил игумен Кирилл (Сахаров). Публикуем их далее: