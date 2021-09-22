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О выставке "Потаенная Русь: история и культура старообрядчества" в Дубне

среда, 22 сентября 2021 | 10:51    
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17 сентября в г. Дубне Московской области, в «Музее Дубны», состоялось официальное открытие выставки «Потаенная Русь: история и культура старообрядчества».

Кураторами и организаторами выступили: кандидат исторических наук, ученый секретарь Музея антропологии и этнографии г. Санкт-Петербурга Денис Сергеевич Ермолин (Древлеправославная Поморская Церковь); религиовед-преподаватель Вячеслав Вячеславович Пелевин (Русская Православная Церковь), г. Дубна. Также неоценимую помощь оказал зам. директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Александрович Балашов.

Среди приглашенных на мероприятие были: настоятель храма святителя Николы на Берсеневке г. Москвы (РПЦ МП) игумен Кирилл (Сахаров); настоятель Покровского храма во Ржеве (РПСЦ) протоиерей Евгений Чунин, настоятель церкви Вознесения Господня с. Ново-Никольское Талдомского района игумен Савва (Мохов).

Также на открытии присутствовали представители Дубны, во главе с заместителем главы администрации по вопросам образования, культуры, туризма, спорта и защиты прав несовершеннолетних, Николаем Юрьевичем Мадфесом, а также жители и гости города. Своим вниманием почтила выставку правнучка кимрского скульптора Ивана Михайловича АбаляеваО. Ю. Пономаренко.

В экспозиции представлено собрание редчайших памятников древнерусского церковного искусства: старообрядческие рукописные и печатные книги и иконы XVIII-XIX вв. Выставка знакомит с некоторыми аспектами религиозной жизни старообрядцев: молитвенными костюмами и обстановкой моленной, намогильными памятниками. На примере металлических изделий (крестов, икон и складней XVIII–XIX веков) выставка рассказывает о вкладе старообрядцев в сохранение и развитие русского культового медного литья. Все больше людей узнают об истории своего государства, о подвиге протопопа Аввакума, боярыни Морозовой и многих тысяч тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сохранить свою веру.

Открыла выставку директор музея Е. В. Чертовских. Свои впечатления о выставке составил игумен Кирилл (Сахаров). Публикуем их далее:

В экспозиции были представлены традиционные элементы старообрядческого богослужебного обихода: иконы, книги (рукописные и печатные), кацеи, подручники, лубки, фотографии и т.п. Среди книг запомнились «Поморские ответы», «Сын церковный», сборник полемических материалов — собеседований между поповцами и беспоповцами. Особое внимание привлекают два Евангелия — 1600 и 1640 гг. (издание Виленской типографии).

Было несколько витрин с тематическим наполнением, повествующим о крещении и отпевании, Выговском общежитии и пр. Один из стендов был посвящен известному старообрядческому меценату Кузнецову. Он руководил фаянсовым заводом в Кузнецах (Конаково). Намеревался массово изготавливать иконостасы из фаянса (успел их изготовить только 88 ).

Содержание выставки имеет ярко выраженный катехизический и даже миссионерский подтекст. Разъясняется, что такое подручник и какова символика лестовки, на витрине о крещении акцентируется, что оно совершается «строго погружением».

 

Тэги: 
история
выставки
культура
Источник:
Русская Вера
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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