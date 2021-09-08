Аритмия у собак: основные симптомы и диагностика

И только уже в тяжелых состояниях хозяева песика обращаются к ветеринару. Заметным становится только снижение активности и повышенное сердцебиение, и вот тут уже срочно необходим кардиолог для животных.

Основные симптомы аритмии у собак

Обнаружить проблемы с сердцем у собаки достаточно просто. Если есть отклонение от нормы в частоте сердцебиений – нужно обращаться к врачу. Нормы для собак следующие:

карликовые породы – 80-180 ударов в минуту,

крупные породы – 60-140 ударов в минуту,

собаки средних размеров – 70-160 ударов в минуту.

Если показатель сердцебиения вашей собаки ниже 60 – это брадикардия (ее также называют брадиаритмией). А вот повышенная частота сердечных сокращений является тахикардией (она же тахиаритмия).

Среди разновидностей аритмии одним из распространенных является ситуация, когда при вдохе сердечный ритм учащается, а на выдохе замедляется. Это называют дыхательной аритмией, и чаще она вызвана не заболеваниями сердца, а болезнями органов дыхания. В отдельных случаях причиной дыхательной аритмии являются проблемы с или повышенное внутричерепное давление. Лечить эту аритмию не нужно, поскольку она считается вариантом нормы. А вот заболеванию, которое ее вызвало, нужно уделить внимание.

Терапия назначается, исходя из того, в какой части сердца проявляется нарушение ритма.

Если своевременно не обратить внимание на состояние животного, могут возникать различные симптомы. Из-за того, что брадикардия приводит к увеличению количества перекачиваемой крови, растут и желудочки, а это приводит к застойной сердечной недостаточности. Кроме того, брадикардии провоцируют выпоты, обмороки и слабость.

Как кардиолог определяет аритмию у собаки?

Диагностика может проводиться двумя способами. Первый – ЭКГ, в ходе которой несколько минут анализируется сердечный ритм. Возможно также исследование с помощью холтера. Этот прибор позволяет отслеживать электрическую активность в течение 24-48 часов. Это особенно полезно в тех случаях, когда аритмия приводит к обморокам.

Если у вас есть подозрение на аритмию, важно как можно скорее отправиться к ветеринару. Малейшее промедление может стать серьезной угрозой для жизни питомца. Ветеринарная клиника и своевременное посещение кардиолога обеспечит вашей собаке долгую и здоровую жизнь.