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Продюсер лидера Rammstein VS городской суд Конаково

суббота, 28 августа 2021 | 17:17    
Новости
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В отношении Анара Рейбанда, продюсера солиста Rammstein Тилля Линдеманна, завели административное дело по факту нарушения миграционного режима. Ему грозит депортация.

При пересечении границы РФ Рейбанд заявил, что цель поездки — туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.

Материалы направлены в городской суд Конаково, — сказал источник. — Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ.

В Тверской области в ночь с 27 на 28 августа полиция пришла в номер отеля вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Силовиков в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области заметили постояльцы и опубликовали фотографии в Сети.

Тилль Линдеманн 29 августа должен выступить на фестивале «Макларин за родину», который проводит руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.

Подготовка к фестивалю "Макларин за Родину" в Тверской области идет в штатном режиме, никаких отмен нет.

Тэги: 
происшествия
концерт
Источник:
Интерфакс
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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