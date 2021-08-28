Продюсер лидера Rammstein VS городской суд Конаково

При пересечении границы РФ Рейбанд заявил, что цель поездки — туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.

Материалы направлены в городской суд Конаково, — сказал источник. — Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ.

В Тверской области в ночь с 27 на 28 августа полиция пришла в номер отеля вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Силовиков в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области заметили постояльцы и опубликовали фотографии в Сети.

Тилль Линдеманн 29 августа должен выступить на фестивале «Макларин за родину», который проводит руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.

Подготовка к фестивалю "Макларин за Родину" в Тверской области идет в штатном режиме, никаких отмен нет.