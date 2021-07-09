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В Дубне строится первый в России специализированный завод по серийному выпуску крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов

 Работы начались в апреле, а запуск производства намечен на ноябрь.

Согласно проекту, общая площадь промплощадки – 45 тысяч кв.м; инвестиции превышают 4 млрд рублей. Новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках как Министерства обороны РФ, так и других заказчиков.

Группа компаний «Кронштадт» приступила к набору персонала, за несколько месяцев планируется набрать рекордное количество специалистов разного профиля, рабочих, инженеров – в общей сложности 1500 человек. Заявки поступают из разных регионов страны, но в первую очередь из Дубны, Подмосковья и соседней Тверской области.

В конце мая Дубненский центр занятости населения провел ярмарку вакансий для АО «Кронштадт», на которой все желающие могли пообщаться с представителями работодателя, обсудить условия труда. Сейчас компания сообщает о том, что в штат уже принято около 60 человек, ежедневно проводится по 20-30 очных собеседований и до 50 телефонных интервью с кандидатами.

Рособоронэкспорт совместно с ГК «Кронштадт» начали продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом «Орион» в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения. Поставки на экспорт могут стартовать в конце 2021 – начале 2022 года, после того как завод в Дубне приступит к производству беспилотников.

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