К вам едет бульдозер

Однако, большая часть техники, используемой в строительстве, имеет значительную массу и габариты, поэтому ее самостоятельно перемещение может стать причиной повреждения и деформации дорожного покрытия. Кроме того, машины имеют низкую скорость передвижения и способны спровоцировать возникновение пробок на дорогах.

В результате, оптимальный способ, при помощи которого выполняется перевозка строительной техники на значительные расстояния, заключается в использовании специализированного автотранспорта, а процесс ее перевозки регулируется сводом действующих правил и требует получения специальных разрешений.

К примеру, перевозка столь необходимого в строительстве бульдозера производится на низкорамной платформе, которая крепится к тралу или тягачу. Перевозка бульдозера на трале востребована ещё и потому, что платформа имеет высокую грузоподъемность, а техника может доставляться сразу в полной сборке - перевозимый транспорт в состоянии самостоятельно въехать на платформу, что исключает сложный процесс его погрузки.

Основные моменты, которые нужно учитывать при организации транспортировки:

Загруженность автодорог по всему пути следования.

Наличие туннелей, мостов и ж/д переездов в схеме маршрута.

Уклон дороги. Максимально допустимый уклон составляет 8%, поскольку при больших показателях существует вероятность съезда техники с грузовой платформы.

Процент риска деформации дорожного покрытия, повреждения линий электропередач, трубопроводных магистралей и других объектов.

Учитывая сложность транспортировки тяжелой строительной техники, невозможно якобы минимизировать будущие расходы, пытаясь организовать транспортировку самостоятельно, "договорившись" непосредственно с рабочими. Следует поручать её выполнение только компетентным компаниям, располагающим опытом, квалифицированными кадрами, оборудованием и разрешительными лицензиями.