Cлужба курьерской доставки в г. Астана «Expert Logistic Kazakhstan»

Курьерская служба в г. Астана «Expert Logistic Kazakhstan» предоставляет услуги по транспортировке экспресс-пакетов и крупногабаритных грузов, ориентированные как на организации и предприятия, так и на физические лица. Результат работы за многие годы курьерской службы — это доверие клиентов, высокий уровень сервиса и неукоснительное соблюдение сроков выполнения заказа.
Ответственные курьеры
Cлужба курьерской доставки «Expert Logistic Kazakhstan» в Нур-Султане exl.kz/kurerskaya-sluzhba-astana работает очень быстро, а это немаловажно, особенно в больших городах, где важные решения принимаются ежесекундно. Основная цель компании — это предоставлять полное логистическое сопровождение и высокое качество услуг. Для заказа курьера, Вам необходимо всего лишь указать свое имя, адрес и номер телефона, и наш оператор перезвонит Вам для уточнения деталей.
В короткие сроки курьер будет по тому адресу, который Вы укажете. Все курьеры подобраны в индивидуальном порядке и на них лежит материальная ответственность за перевозку каждой посылки, в том числе и ответственность за конфиденциальность пересылаемой информации. После того, как курьер получит у Вас посылку или документы, он отправляется к получателю на автомобиле или другом виде транспорта в зависимости от того, куда указана доставка. Готовы организовать курьерскую экспресс-доставку грузов в строгом соответствии с установленными сроками, независимо от географии транспортировки.
Достоинства «Expert Logistic Kazakhstan»
Курьерские компании в Астане имеют множество преимуществ. Мы предлагаем своим клиентам следующие возможности:
- авто-, железнодорожные, авиа- и морские перевозки во всех направлениях;
- оперативность отправки;
- низкие тарифы;
- бережное отношение на всех этапах транспортировки, исключающее повреждение товара;
- грамотные логистические решения;
- интуитивно понятный интерфейс личного кабинета;
- возможность самостоятельно рассчитать стоимость заказа;
- постоянная связь с оператором компании, готовым ответить на все вопросы;
- быстрое решение таможенных вопросов;
- отслеживание отправления по номеру накладной;
- упаковка для особо ценных и хрупких вложений любого размера.
Компания выполняет задание любого уровня сложности от корпоративных и частных заказчиков, а также предоставляет круглосуточную техническую поддержку.
Вы можете заказать грузоперевозки, рассчитать стоимость посылки. На стоимость влияет отправление (откуда и куда), срочность, вес, размер и другие факторы. Прозрачное ценообразование без скрытых дополнительных платежей. Отсутствие депозитов и наценок за доставку в выходные и праздничные дни.