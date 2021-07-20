Cлужба курьерской доставки в г. Астана «Expert Logistic Kazakhstan»

Ответственные курьеры

Cлужба курьерской доставки «Expert Logistic Kazakhstan» в Нур-Султане exl.kz/kurerskaya-sluzhba-astana работает очень быстро, а это немаловажно, особенно в больших городах, где важные решения принимаются ежесекундно. Основная цель компании — это предоставлять полное логистическое сопровождение и высокое качество услуг. Для заказа курьера, Вам необходимо всего лишь указать свое имя, адрес и номер телефона, и наш оператор перезвонит Вам для уточнения деталей.

В короткие сроки курьер будет по тому адресу, который Вы укажете. Все курьеры подобраны в индивидуальном порядке и на них лежит материальная ответственность за перевозку каждой посылки, в том числе и ответственность за конфиденциальность пересылаемой информации. После того, как курьер получит у Вас посылку или документы, он отправляется к получателю на автомобиле или другом виде транспорта в зависимости от того, куда указана доставка. Готовы организовать курьерскую экспресс-доставку грузов в строгом соответствии с установленными сроками, независимо от географии транспортировки.

Достоинства «Expert Logistic Kazakhstan»

Курьерские компании в Астане имеют множество преимуществ. Мы предлагаем своим клиентам следующие возможности:

авто-, железнодорожные, авиа- и морские перевозки во всех направлениях;

оперативность отправки;

низкие тарифы;

бережное отношение на всех этапах транспортировки, исключающее повреждение товара;

грамотные логистические решения;

интуитивно понятный интерфейс личного кабинета;

возможность самостоятельно рассчитать стоимость заказа;

постоянная связь с оператором компании, готовым ответить на все вопросы;

быстрое решение таможенных вопросов;

отслеживание отправления по номеру накладной;

упаковка для особо ценных и хрупких вложений любого размера.

Компания выполняет задание любого уровня сложности от корпоративных и частных заказчиков, а также предоставляет круглосуточную техническую поддержку.

Вы можете заказать грузоперевозки, рассчитать стоимость посылки. На стоимость влияет отправление (откуда и куда), срочность, вес, размер и другие факторы. Прозрачное ценообразование без скрытых дополнительных платежей. Отсутствие депозитов и наценок за доставку в выходные и праздничные дни.