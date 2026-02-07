Перевод денег незнакомцу может стать поводом для блокировки счета

Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета, рассказал адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
Особенно подозрительным считается случай, если этому предшествовал крупный перевод средств самому себе из другого банка, совершенный в течение предыдущих суток.
При переводе денег банки стали запрашивать родственную связь
В ответ на участившиеся случаи финансового мошенничества, российские банки внедрили дополнительные меры защиты клиентов при осуществлении крупных денежных переводов.
Данная мера предосторожности связана с растущим числом случаев мошенничества. Как пояснил юрист, современные злоумышленники часто используют схему, при которой граждане переводят свои сбережения на счета аферистов. При этом пострадавшие ранее никогда не имели финансовых отношений с получателями денежных средств, что делает такие переводы особенно рискованными.