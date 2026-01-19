Ученый Объединенного института ядерных исследований защитил диссертацию в 24 года

Также в декабре 2025 года он совместно со старшим научным сотрудником ЛФВЭ ОИЯИ Михаилом Шандовым получил премию Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. Илья Николайчук рассказал о своем опыте успешного старта научной карьеры.
— Что стало предметом исследования в вашей диссертации?
— Моя диссертация посвящена разработке и вводу в эксплуатацию высокоточной системы измерений параметров поля структурных магнитов ускорителей. Ее главная особенность — использование токопроводящей струны. В работе мной был решен ряд задач по существенному повышению точности измерений и расширению спектра параметров поля, которые можно измерить одной системой.
— В чем состоят ваши обязанности, и что изменилось в рабочей жизни с присуждением премии Правительства и степени?
— Помимо работы со сверхпроводящими магнитами, производством которых занимается наш отдел, я активно участвую в работах на ускорительном комплексе NICA, в том числе в запуске коллайдера. Присуждение ученой степени и премии Правительства произошло практически одновременно, сложно оценить реакцию на каждое из событий. Все это очень мотивирует продолжать развиваться в том же направлении и придает уверенности в том, что наша работа действительно важна!
Учёный из Дубны стал лауреатом Премии Правительства 2025 года в области науки и техники
— Как вам удалось защититься так рано?
— Я пришел работать в ОИЯИ в 2019 году, будучи студентом 2 курса Университета «Дубна», и уже через пару лет начал двигаться в направлении диссертационного исследования. Безусловно, пришлось много работать, чтобы получить имеющиеся результаты, но оно того стоило. Неоценимую помощь на всех этапах подготовки диссертационной работы мне оказал научный руководитель — д. ф.-м. н. Сергей Александрович Костромин. Его советы позволили мне правильно расставить приоритеты и ускорить работу над главными вещами в диссертации.
— В каком направлении планируете работать дальше?
— Сейчас перед нашим коллективом стоит колоссального объема задача — запуск коллайдера NICA и получение его проектных параметров. В ближайшие несколько лет будет очень много интересных проблем, для которых придется искать порой уникальные решения. Так что планы на будущее — не сбавляя темп, погрузиться в новые задачи и, надеюсь, успешно находить их решения!
В диссертационных советах ОИЯИ после возобновления их работы в 2019 году состоялось более 130 защит, в том числе 13 кандидатских и 8 докторских диссертаций были защищены в 2025 году.