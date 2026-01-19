Ученый Объединенного института ядерных исследований защитил диссертацию в 24 года

Также в декабре 2025 года он совместно со старшим научным сотрудником ЛФВЭ ОИЯИ Михаилом Шандовым получил премию Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. Илья Николайчук рассказал о своем опыте успешного старта научной карьеры.

— Что стало предметом исследования в вашей диссертации?

— Моя диссертация посвящена разработке и вводу в эксплуатацию высокоточной системы измерений параметров поля структурных магнитов ускорителей. Ее главная особенность — использование токопроводящей струны. В работе мной был решен ряд задач по существенному повышению точности измерений и расширению спектра параметров поля, которые можно измерить одной системой.

— В чем состоят ваши обязанности, и что изменилось в рабочей жизни с присуждением премии Правительства и степени?

— Помимо работы со сверхпроводящими магнитами, производством которых занимается наш отдел, я активно участвую в работах на ускорительном комплексе NICA, в том числе в запуске коллайдера. Присуждение ученой степени и премии Правительства произошло практически одновременно, сложно оценить реакцию на каждое из событий. Все это очень мотивирует продолжать развиваться в том же направлении и придает уверенности в том, что наша работа действительно важна!