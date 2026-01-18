Будет ли взяткой передача денег дворнику за расчистку двора от снега?

Важные правовые аспекты оплаты уборки снега разъяснил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Основные обязанности управляющей организации включают регулярную очистку придомовой территории от снега и наледи. Частота таких работ определяется договором управления многоквартирным домом.
Если жильцы считают, что уборка проводится недостаточно качественно, у них есть несколько законных путей решения:
- Обратиться в Государственную жилищную инспекцию при явном нарушении условий договора
- Договориться с управляющей компанией о дополнительных работах за отдельную плату
О штрафах за плохую уборку снега на придомовых территориях
Ответственность управляющих компаний за уборку снега существенно возросла: теперь за некачественную расчистку придомовых территорий им грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ...18.01.2026 | 13:39 205
Важные юридические нюансы:
- Каждая управляющая организация имеет официальный прейскурант на дополнительные услуги
- Право собственности на придомовую территорию может принадлежать муниципалитету, собственникам квартир или третьим лицам
- Оплата дополнительных работ по уборке снега не считается взяткой (подтверждено решением Президиума Верховного суда РФ)
Однако существует важное предупреждение: прямая передача денежных средств сотруднику управляющей компании без оформления через кассу может быть квалифицирована как коммерческий подкуп. Поэтому рекомендуется всегда действовать через официальные каналы оплаты услуг.