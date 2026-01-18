Будет ли взяткой передача денег дворнику за расчистку двора от снега?

Ответственность управляющих компаний за уборку снега существенно возросла: теперь за некачественную расчистку придомовых территорий им грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ...

18.01.2026 | 13:39