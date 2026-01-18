О штрафах за плохую уборку снега на придомовых территориях

Обязанности по содержанию территории полностью лежат на управляющих компаниях и ТСЖ. В их компетенцию входит уборка дворов, тротуаров, парковочных мест, подходов к подъездам, а также очистка крыш и козырьков от наледи и сосулек.

Строгие временные нормативы установлены для проведения работ: во время снегопада уборка тротуаров должна выполняться каждые три часа. После окончания осадков все проезды и пешеходные дорожки обязаны быть расчищены в течение 3-12 часов.

Особое внимание уделяется оперативности устранения опасных образований. По словам депутата, ожидание жалоб от жильцов недопустимо - сосульки и наледи должны ликвидироваться сразу после обнаружения.

Механизм защиты прав жильцов предусматривает возможность обращения в контролирующие органы при бездействии УК или ТСЖ. Подать жалобу можно в две инстанции:

В Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через портал «Госуслуги» в сервисе «Госуслуги.Дом»

На официальном сайте региональной ГЖИ

В Роспотребнадзор – через электронную форму на сайте ведомства

При подаче жалобы рекомендуется ссылаться на установленные нормативы уборки территории для более эффективного рассмотрения обращения.