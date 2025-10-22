Завершены ремонтно-восстановительные работы на улице Энтузиастов в Дубне

22.10.2025 | 19:09 220 Администрация Дубны
Дорожные работы на улице Энтузиастов в Дубне к вечеру 22 октября 2025 года завершены - пострадавший в результате аварии на трудопроводе участок дороги заасфальтировали.

Дорожники ждали, чтобы осел грунт, которым выполняли засыпку котлована.

И завтра, 23 октября, с 6:00 движение транспорта на улице снова откроется.

