Завершены ремонтно-восстановительные работы на улице Энтузиастов в Дубне

Дорожные работы на улице Энтузиастов в Дубне к вечеру 22 октября 2025 года завершены - пострадавший в результате аварии на трудопроводе участок дороги заасфальтировали.
Дорожники ждали, чтобы осел грунт, которым выполняли засыпку котлована.
Битва за Хельмову Падь: Как в Дубне устраняли самую тяжелую аварию на водопроводе за последние годы
Устранение последствий аварии продолжалось более 10 часов. Как и в эпосе Толкиена "Властелин Колец" в эпизоде "Битва за Хельмову Падь", было темно, холодно, сыро и грязно.02.10.2025 | 19:06 552
И завтра, 23 октября, с 6:00 движение транспорта на улице снова откроется.