Битва за Хельмову Падь: Как в Дубне устраняли самую тяжелую аварию на водопроводе за последние годы

Вечером 1 октября 2025 года произошел разрыв старой чугунной трубы в районе улицы Энтузиастов в Дубне. Вода хлынула на улицу. В связи с аварийной ситуацией, было отключено холодное и горячее водоснабжение в районе Большая Волга и, частично, в районе Черная речка.
Специалисты ПТО ГХ и ОГЭ ОИЯИ приступили к работам на месте аварии. В течение часа они завершили перекрытие задвижек аварийного участка водопровода. В связи с восстановительными работами, на участке по улице Энтузиастов временно прекращено движение транспорта, а общественный транспорт запущен по объездному маршруту.
Через 2 часа аварию на водопроводе удалось локализовать.
В течение всей ночи специалисты продолжали работы на аварийном участке. А когдас вода практически сошла с магистрали, рабочие приступили к ремонтным работам на поврежденном старом участке чугунного трубопровода.
Утром 2 октября специалистам удалось демонтировать участок поврежденной чугунной трубы и приступили к установке манжета. После этого станет возможным начать подачу холодной воды. На два временных пункта - на улице Энтузиастов и на улице Попова - организована подача технической воды водовозами.
К 14:00 специалисты завершили установку новой вставки и закрепили новые муфты на поврежденный участок водопровода. Холодное водоснабжение жилых и социальных объектов городского округа Дубна осуществляется штатно.