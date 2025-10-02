Битва за Хельмову Падь: Как в Дубне устраняли самую тяжелую аварию на водопроводе за последние годы

Вечером 1 октября 2025 года произошел разрыв старой чугунной трубы в районе улицы Энтузиастов в Дубне. Вода хлынула на улицу. В связи с аварийной ситуацией, было отключено холодное и горячее водоснабжение в районе Большая Волга и, частично, в районе Черная речка.