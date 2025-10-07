В ОЭЗ «Дубна» прошел День карьеры 2025

Мероприятие вызвало большой интерес среди школ Подмосковья — площадку посетили более 500 старшеклассников, их родителей и педагогов. В рамках программы состоялась выставка «Образование и карьера», где свои образовательные программы представили пять высших учебных заведений из Москвы, Тульской и Тверской областей, и Дубны.

После торжественного открытия, школьники приняли участие в профориентационной выставке: знакомились с представителями ВУЗов, посещали мастер-классы, слушали лекции о современных профессиях и возможностях получения образования в различных регионах России.

Для гостей была проведена экскурсия — ребята совершили автобусную прогулку по ОЭЗ «Дубна» и посетили Музей крылатых ракет.