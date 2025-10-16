В Дубне после капремонта торжественно открыли Детскую школу искусств

Школа искусств - одно из знаковых культурных мест в Дубне, где рождаются таланты. Она была открыта в 1956 году и с тех пор её окончили тысячи детей, многие из которых выбрали творческие профессии. В следующем году вместе с Наукоградом школа будет отмечать 70-летний юбилей.