В Дубне после капремонта торжественно открыли Детскую школу искусств

Меньше года понадобилась строителям, чтобы выполнить работы: был укреплён фундамент, заменена кровля, окна, утеплён и обновлён фасад. По просьбам жителей, здание в Дубне сохранило исторический облик. Внутри также был проведён ремонт: заменены инженерные сети, преобразился концертный класс, кабинеты, туалетные комнаты.
Школа искусств - одно из знаковых культурных мест в Дубне, где рождаются таланты. Она была открыта в 1956 году и с тех пор её окончили тысячи детей, многие из которых выбрали творческие профессии. В следующем году вместе с Наукоградом школа будет отмечать 70-летний юбилей.
Торжественная церемония в Дубне завершилась концертом учеников школы, который прошёл в обновлённом концертном зале. Здесь не только утеплили стены, заменили окна, но также установили акустические панели на потолок.
В день открытия Аня Борисова отметила свой день рождения - ей исполнилось 10 лет. Она уже второй год занимается в Школе и увлекается рисованием животных, мечтает показать свои работы на выставках. С юбилеем ее поздравили Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и Глава города Дубна Максим Тихомиров.