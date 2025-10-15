Закончен капитальный ремонт Дубненской детской школы искусств

Итоги большого капитального ремонта, который в начале 2025 года стартовал в здании Дубненской детской школы искусств.
За 9 месяцев здание школы преобразилось:
- был укреплён фундамент, заменена кровля;
- утеплён и обновлён фасад;
- заменены инженерные сети, окна, двери;
- проведён ремонт в кабинетах, здесь установлены звукоизоляционные панели;
- концертный зал утеплили, установили акустические панели.
Капитальный ремонт здания был проведён по инициативе и при поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Детская музыкальная школа была основана 26 марта 1956 года. За годы работы она стала вторым домом для тысяч детей, а её здание со шпилем – одним из символов Дубны.