Закончен капитальный ремонт Дубненской детской школы искусств

15.10.2025 | 20:16 168 Администрация Дубны
Итоги большого капитального ремонта, который в начале 2025 года стартовал в здании Дубненской детской школы искусств.

За 9 месяцев здание школы преобразилось:

  • был укреплён фундамент, заменена кровля;
  • утеплён и обновлён фасад;
  • заменены инженерные сети, окна, двери;
  • проведён ремонт в кабинетах, здесь установлены звукоизоляционные панели;
  • концертный зал утеплили, установили акустические панели.

Капитальный ремонт здания был проведён по инициативе и при поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Детская музыкальная школа была основана 26 марта 1956 года. За годы работы она стала вторым домом для тысяч детей, а её здание со шпилем – одним из символов Дубны.

