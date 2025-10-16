В Дубне организуют межрегиональный чемпионат для дошкольников

16.10.2025 | 19:41 131 Администрация Дубны
Коллектив детского сада «Созвездие» в Дубне готовится во второй раз провести Межрегиональный чемпионат «Кем быть?» для дошколят.

Чемпионат пройдёт в начале зимы, в честь дня рождения ОЭЗ «Дубна», и объединит юных участников со всей страны.

Идея чемпионата родилась в прошлом году внутри проекта «Калейдоскоп профессий будущего», который был дважды отмечен наградой федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования». В 2024 году в финал детских состязаний прошли 60 участников. Они представили самые разные уголки страны — не только Москву и города Подмосковья, но также Ленинградскую область и даже Сибирь.

В этот раз организаторы планируют расширить масштаб события. Участвовать в чемпионате можно будет как очно, так и онлайн. В жюри пригласят членов Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов, представителей управления народного образования, сотрудников ОЭЗ «Дубна» и ведущих предприятий наукограда.

