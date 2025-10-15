Детский сад «Созвездие» из Дубны - среди победителей Всероссийского кинофестиваля «Обучение в движении - обучение в радости»

Педагоги Детского сада «Созвездие» из Дубны завоевали первое место в номинации «Видеоряд и спецэффекты» Всероссийского кинофестиваля «Обучение в движении - обучение в радости».
Жюри оценили яркий видеоряд и оригинальную песню, написанную специально для ролика. Автор слов — Елена Толкачёва, логопед. На занятиях она ведёт уроки детской журналистики, где малыши учатся говорить красиво, уверенно держаться перед камерой и даже работать с хромакеем и видеоэффектами.
Учитель-логопед из Дубны заняла третье место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Елена Толкачева, учитель-логопед школы №1 в Дубна, заняла 3-е место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»23.09.2023 | 14:39 1521
Напоминаем, ранее Елена Толкачёва стала лучшим педагогом Подмосковья и лауреатом Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».