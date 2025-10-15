Детский сад «Созвездие» из Дубны - среди победителей Всероссийского кинофестиваля «Обучение в движении - обучение в радости»

Педагоги Детского сада «Созвездие» из Дубны завоевали первое место в номинации «Видеоряд и спецэффекты» Всероссийского кинофестиваля «Обучение в движении - обучение в радости».

Жюри оценили яркий видеоряд и оригинальную песню, написанную специально для ролика. Автор слов — Елена Толкачёва, логопед. На занятиях она ведёт уроки детской журналистики, где малыши учатся говорить красиво, уверенно держаться перед камерой и даже работать с хромакеем и видеоэффектами.

По словам педагога, «логопедия и журналистика отлично сочетаются - дети учатся, играя».

Напоминаем, ранее Елена Толкачёва стала лучшим педагогом Подмосковья и лауреатом Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

