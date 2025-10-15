В Дубне фармкомпания разрабатывает 8 новых препаратов для лечения астмы и ХОБЛ

Всего в портфеле компании «ПСК Фарма» - 25 пульмонологических препаратов, которые являются международным «золотым стандартом» терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ. Из них 5 – впервые воспроизведены в России. Сейчас на разной стадии разработки в компании «ПСК Фарма» находится еще 8 препаратов для терапии хронических бронхолегочных заболеваний.

«ПСК Фарма» начала работу в ОЭЗ «Дубна» с разработки и выпуска импортозамещающих продуктов – востребованных аналогов лекарств в сегменте терапии астмы и ХОБЛ. За несколько лет компания стала лидером страны по количеству пульмонологических препаратов в портфеле. Каждый второй пациент с этой нозологией в России по льготе принимает препараты «ПСК Фарма».