Первый двойной отечественный бронхолитик производится на заводе компании «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна»

Двойной бронхолитик предназначен для длительной поддерживающей терапии нарушений бронхиальной проходимости у взрослых от 18 лет с ХОБЛ. Лекарственное средство представлено в форме однодозового порошкового ингалятора.

"Мы смело называем себя экспертами в пульмонологии, так как сегодня «ПСК Фарма» - единственная в России фармкомпания, которая производит всю палитру респираторных препаратов для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ, - отметила директор бизнес-подразделения розничных продаж ООО «ПСК Фарма» Оксана Красных. - Все воспроизведенные ингаляционные препараты компании проходят клинические исследования, в том числе на собственных импакторах нового поколения, которые проверяют, насколько правильно распределяется действующее вещество в отделах легких. Только так мы можем заявлять о высоком качестве, эффективности и безопасности нашей продукции не на бумаге, а по факту. В отличие от льготной категории пациентов с астмой, пациенты с ХОБЛ получают лечение бесплатно только при подтверждении статуса инвалидности. Лечение ХОБЛ - чаще всего дорогостоящее, и мы гордимся тем, что имеем возможность за счет локализации производства предоставить более доступные, но не уступающие по качеству лекарственные средства для наших соотечественников. Первый российский двойной бронхолитик уже доступен для пациентов как в бюджетном, так и в розничном сегменте".

Как сообщает «ПСК Фарма», в 2024 году в России ХОБЛ диагностирована у 2,4 млн человек, а по данным Российского респираторного общества заболевание наблюдается у около 11 млн пациентов, включая недиагностированные случаи. ХОБЛ занимает первое место в структуре причин смертности от болезней органов дыхания.

В России двойные бронхолитики для терапии ХОБЛ назначаются шести пациентам из десяти.