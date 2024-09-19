НАН Беларуси и ОИЯИ обсудили перспективы развития сотрудничества

В состав делегации вошли главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский, академик-секретарь Отделения физико-технических наук, ответственный от НАН Беларуси по контактам с ОИЯИ Сергей Щербаков, академик-секретарь Отделения физики, математики, информатики Александр Шумилин, генеральный директор государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Максим Богданович и старший специалист аппарата НАН Беларуси Ольга Григорьева.

Сторону ОИЯИ на встрече представляли директор ОИЯИ Григорий Трубников, вице-директор ОИЯИ, ответственный руководитель по контактам ОИЯИ с Республикой Беларусь Владимир Кекелидзе, ученый секретарь Института Сергей Неделько, директора лабораторий ОИЯИ: Сергей Сидорчук (ЛЯР), Егор Лычагин (ЛНФ), Евгений Якушев (ЛЯП); начальник Отделения физики на встречных пучках ЛФВЭ Дмитрий Пешехонов, начальник сектора детектирующих систем, обработки и анализа физической информации ЛЯП, руководитель национальной группы Республики Беларусь в ОИЯИ Юрий Кульчицкий.

Накануне круглого стола в рамках визита в ОИЯИ делегация НАН Беларуси посетила лаборатории нейтронной физики и ядерных проблем, Фабрику сверхтяжелых элементов и наноцентр в Лаборатории ядерных реакций, ускорительный комплекс NICA и фабрику сверхпроводящих магнитов в Лаборатории физики высоких энергий. Были проведены рабочие встречи с представителями руководства ЛФВЭ, ЛНФ и ЛЯП ОИЯИ.

На встрече представители НАН РБ обозначили, что использование потенциала научной инфраструктуры ОИЯИ позволит подведомственным НАН Беларуси организациям существенно расширить спектр исследований в области медицины, биологии и археологических артефактов.

Главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский отметил многолетнее сотрудничество в области производства наукоемкого оборудования, исследований по материаловедению и в других сферах.

На круглом столе были рассмотрены предложения о присоединении научных организаций НАН РБ к проекту Baikal-GVD и их участии в создании медицинского протонного циклотрона MSC-230.

Кроме этого, обсуждались возможности сотрудничества в части производства оптоволокна, микроэлектроники, создания программного обеспечения и анализа экспериментальных данных. Также в качестве возможного направления совместной работы было отмечено создание вычислительных суперкомпьютерных кластеров ОИЯИ в организациях НАН Беларуси.

Обсуждались участие белорусских школьников и учителей в образовательных программах ОИЯИ и возможность обмена специалистами по узким направлениям между ядерным институтом Беларуси ОИЭЯИ – Сосны и ЛНФ ОИЯИ. В ЛЯП и ЛЯР ОИЯИ будут проведены семинары для белорусских коллег для конкретизации новых развиваемых направлений сотрудничества.