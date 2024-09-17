Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России посетил ОИЯИ

17.09.2024 | 14:04 660 ОИЯИ
16 сентября состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь (РБ) в Российской Федерации Александра Рогожника в Объединенный институт ядерных исследований.

Программа визита делегации началась со знакомства с объектами научной инфраструктуры ОИЯИ. В Лаборатории физики высоких энергий гости ознакомились с ходом реализации мегасайенс-проекта NICA. В Доме культуры «Мир» делегация ознакомилась с широким спектром научных исследований Института на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ».

В ходе встречи с дирекцией ОИЯИ обсуждались вопросы укрепления сотрудничества с ведущими научными центрами Беларуси в сферах физики, оптики, микроэлектроники, медицины.

 
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