Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России посетил ОИЯИ

Программа визита делегации началась со знакомства с объектами научной инфраструктуры ОИЯИ. В Лаборатории физики высоких энергий гости ознакомились с ходом реализации мегасайенс-проекта NICA. В Доме культуры «Мир» делегация ознакомилась с широким спектром научных исследований Института на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ».

В ходе встречи с дирекцией ОИЯИ обсуждались вопросы укрепления сотрудничества с ведущими научными центрами Беларуси в сферах физики, оптики, микроэлектроники, медицины.