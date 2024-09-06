Детская музыкальная школа Дубны получила новые инструменты

Сегодня здесь музыкальное образование получают более 500 детей. Благодаря участию в программе, за два года проведено самое масштабное обновление базы учреждения с момента открытия в 1956 году.

Глава Дубны Максим Тихомиров вместе с Заслуженным работником культуры РФ, Почётным гражданином Дубны Ольгой Мироновой поздравил директора Татьяну Дементьеву и весь коллектив Школы. Напоминаем, Ольгай Мирона училась в ДМШ Дубны.

Ещё одна хорошая новость - в следующем году Детскую музыкальную школу Дубны ждет капитальный ремонт.