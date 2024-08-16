Музыкальную школу в Дубне ждет капитальный ремонт

В этом году отремонтировали тротуар от ул. Академика Балдина в Дубне до ЛФВЭ ОИЯИ, теперь здесь устанавливают новые опоры освещения.

В этом году отремонтировали тротуар от ул. Академика Балдина в Дубне до ЛФВЭ ОИЯИ, теперь здесь устанавливают новые опоры освещения.

16.08.2024 | 17:15

571