Музыкальную школу в Дубне ждет капитальный ремонт

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту Детской музыкальной школы в Дубне.
- Общая площадь объекта составляет 1308,7 м2.
- Начальная цена контракта - 137 899 230,00 ₽
- Дата подведения итогов аукциона - 3 сентября
- Выполнение работ планируется завершить к сентябрю 2025 года
Объем работ: инженерные изыскания, подготовка проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.