Музыкальную школу в Дубне ждет капитальный ремонт

16.08.2024 | 18:12 539 Комитет по конкурентной политике Подмосковья
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту Детской музыкальной школы в Дубне.
  • Общая площадь объекта составляет 1308,7 м2.
  • Начальная цена контракта - 137 899 230,00 ₽
  • Дата подведения итогов аукциона - 3 сентября
  • Выполнение работ планируется завершить к сентябрю 2025 года

Объем работ: инженерные изыскания, подготовка проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

 
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