Двенадцать медработников Дубненской больницы награждены за труд Почетными грамотами и Благодарственными письмами

Председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова, глава Дубны Максим Тихомиров и главный врач Игорь Давронов вручили медработникам Дубненской больницы Благодарственные письма от Губернатора Подмосковного региона Андрея Воробьева и Почетные грамоты от Министерства здравоохранения.
За многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в спасении жизни и восстановления здоровья людей отмечены:
- врач-хирург Анатолий Маркин
- врач-терапевт Александр Вейкин
- врач общей практики Вячеслав Петров
- врач-терапевт Татьяна Иванова
- врач-офтальмолог Валерия Александрова
- врач-терапевт Елена Алексашина
Медицинские сестры:
- Оксана Исаенко
- Яна Канахина
- Людмила Калюжная
- Медбрат Антон Барчук
Санитарка Марина Морозова и Начальник отдела кадров Ирина Пахарева.