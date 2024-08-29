Двенадцать медработников Дубненской больницы награждены за труд Почетными грамотами и Благодарственными письмами

29.08.2024 | 18:11 558 Дубненская больница
Председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова, глава Дубны Максим Тихомиров и главный врач Игорь Давронов вручили медработникам Дубненской больницы Благодарственные письма от Губернатора Подмосковного региона Андрея Воробьева и Почетные грамоты от Министерства здравоохранения.

За многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в спасении жизни и восстановления здоровья людей отмечены:

  • врач-хирург Анатолий Маркин
  • врач-терапевт Александр Вейкин
  • врач общей практики Вячеслав Петров
  • врач-терапевт Татьяна Иванова
  • врач-офтальмолог Валерия Александрова
  • врач-терапевт Елена Алексашина

Медицинские сестры:

  • Оксана Исаенко
  • Яна Канахина
  • Людмила Калюжная
  • Медбрат Антон Барчук

Санитарка Марина Морозова и Начальник отдела кадров Ирина Пахарева.

 
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