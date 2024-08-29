С рабочим визитом Дубненскую больницу посетила Председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ

В составе делегации были заместитель председателя Московской областной организации профсоюза РФ Татьяна Веселова, заведующий отделом охраны труда, технический инспектор труда Центрального комитета профсоюза по Московской области Никита Елис, заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике МООП РЗ РФ Виталий Еременко, специалист отдела по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике МООП РЗ РФ Алина Кашина.

На встрече главный врач Игорь Давронов рассказал о недавнем укрупнении двух медучреждений - Дубны и Талдома - и преимуществах оказания медпомощи для жителей. Обсудили вопросы объединения профсоюзной организации, дальнейшее взаимодействие и перспективы развития, реализацию совместных проектов.

В центре внимания было и социальное партнерство, работа профактива и защита интересов медработников. Игорь Давронов рассказал о работе медучреждения, его отделениях, оснащении медоборудованием и обратил внимание на социально важные темы, такие как укомплектованность специалистами, условия труда, обеспечение врачей жильём, предоставление социальных льгот.

Глава Дубны Максим Тихомиров пообщался с Ниной Владимировной, рассказал о мерах поддержки медиков больницы, в том числе со стороны муниципалитета. Отметив, что эффективная коммуникация, постоянный диалог и совместная работа с руководством медучреждения позволяет решать проблемы и обеспечивать высокие результаты в работе городского здравоохранения.

Нина Суслонова высоко оценила темпы развития городской больницы, отметив, что Дубненская больница - одно из самых социально значимых учреждений города.