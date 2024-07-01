В Дубне международное научное сообщество обсуждает перспективы ядерной физики

Это крупнейшая в России традиционная ежегодная конференция, охватывающая все диапазоны энергий и аспекты современной ядерной физики. Мероприятие из года в год принимают у себя различные научные центры, однако ОИЯИ остается в числе бессменных организаторов. В этом году в программный комитет мероприятия вошли представители ОИЯИ, МГУ и СПбГУ.

Для обсуждения современного состояния и тенденций развития ядерной физики в Дубне собрались 375 ученых, студентов и аспирантов из ведущих ядерных научных центров и университетов Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, Словакии, Узбекистана и ЮАР. Среди участников есть медицинские физики, геологи и представители коммерческих организаций. Конференция проходит на русском и английском языке.