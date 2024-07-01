В Дубне международное научное сообщество обсуждает перспективы ядерной физики

01.07.2024 | 19:08 596 ОИЯИ
1 июля в конференц-зале Лаборатории теоретической физики ОИЯИ открылась 74-я Международная конференция по ядерной физике «ЯДРО-2024: Фундаментальные вопросы и приложения».

Это крупнейшая в России традиционная ежегодная конференция, охватывающая все диапазоны энергий и аспекты современной ядерной физики. Мероприятие из года в год принимают у себя различные научные центры, однако ОИЯИ остается в числе бессменных организаторов. В этом году в программный комитет мероприятия вошли представители ОИЯИ, МГУ и СПбГУ.

Для обсуждения современного состояния и тенденций развития ядерной физики в Дубне собрались 375 ученых, студентов и аспирантов из ведущих ядерных научных центров и университетов Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, Словакии, Узбекистана и ЮАР. Среди участников есть медицинские физики, геологи и представители коммерческих организаций. Конференция проходит на русском и английском языке.

«Программа конференции покрывает практически весь спектр исследований по ядерной физике – по физике низких, промежуточных и высоких энергий», — прокомментировал заместитель директора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ по научной работе Николай Антоненко. - Работы на высоких энергиях связаны с проектом NICA и деятельностью Лаборатории физики высоких энергий – сообщать результаты, полученные в этой области, будут не только сотрудники Лаборатории, но и ученые партнерских центров".

 
Читайте также
Новости
01.07.2024 | 18:56    492
Экскурсию для победительницы викторины Минобрнауки России провели в Объединенном институте
27 июня Объединенный институт ядерных исследований совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организовали экскурсию на ускорительный комплекс NICA для победительницы викторины Минобрнауки России.
03.07.2024 | 14:20    495
Университет «Дубна» и Государственный университет управления подписали договор о сотрудничестве
Документ был подписан 29 июня в рамках визита делегации ГУУ в Университет «Дубна».
04.07.2024 | 15:49    339
Дубненский хореографический коллектив «Весёлая академия» возвращается с международного фестиваля-конкурса с победой
Дубненский хореографический коллектив «Весёлая академия» возвращается из Анапы с победой!