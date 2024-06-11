В Дубне в СНТ «Мичуринец» увеличивают электрические мощности

В прошлом году Глава городского округа Дубна провел выездное совещание, в котором также принял участие заместитель министра энергетики Московской области.
Благодаря этому визиту и поддержке губернатора Подмосковья, удалось найти решение проблемы, которая долгие годы волновала тысячи жителей. В «Мичуринце» многие живут круглый год, случалось, из-за перегрузки линии участки оставались без электричества.
С мая уже установлено около ста новых опор, проложено пять километров кабеля. В июне планируется установить трансформаторную подстанцию, причём такую, чтобы в будущем была возможность ещё увеличить мощность.
ОЭЗ «Дубна» выделила дополнительные электрические мощности городу
19.08.2023 | 13:44 777
18 августа замминистра энергетики Московской области провел в Дубне рабочую встречу о присоединении потребителей СНТ «Мичуринец»
Работы проводит дубненский подрядчик под контролем «Мособлэнерго».