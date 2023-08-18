ОЭЗ «Дубна» выделила дополнительные электрические мощности городу

18 августа замминистра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц провел в Дубне рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы увеличения мощности и технологического присоединения потребителей СНТ «Мичуринец», что стало возможным благодаря выделению управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» дополнительных электрических мощностей АО «Мособлэнерго».
Особая экономическая зона «Дубна» интегрирована в наукоград, ее управляющая компания совместно с администрацией городского округа, при активной поддержке команды губернатора решает многие социальные вопросы жителей, в том числе, в плане обеспечения электроэнергией промышленных, культурных и иных объектов, жилого фонда. Скоро и садоводам СНТ «Мичуринец», расположенного вдоль правого берега Волги, станет комфортнее работать на своих участках и жить на дачах в любое время суток и года.
В рамках договоров на технологическое присоединение к энергетическим сетям, управляющая компания ОЭЗ дополнительно выделяет «Мособлэнерго» 6 МВт для увеличения надежности электроснабжения потребителей города и решения наболевших вопросов дефицита мощности для подключения новых потребителей, в том числе СНТ «Мичуринец». Таким образом, общий объем выделенной городу мощности составил 33 МВт. Такая возможность появилась у дубненцев, благодаря питающему центру «Долино», который был сдан в эксплуатацию в 2021 году.
Встреча с заместителем министра энергетики Московской области Дмитрием Айрапетянцем прошла в неформальной обстановке, на свежем воздухе, рядом с «Мичуринцем», а главными ее участниками стала активная группа членов садоводческого товарищества, на территории которого сегодня размещаются порядка 800 участков.
Также в разговоре с замминистра приняли участие все заинтересованные в предстоящих работах руководители: врип главы городского округа Дубна Максим Тихомиров, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов, директор Сергиево-Посадского филиала АО «Мособлэнерго» Александр Тиханов и другие.
"К нам поступило коллективное обращение от жителей СНТ «Мичуринец», в котором была озвучена основная проблема – нехватка мощностей и плохое состояние электросетей в садоводческом товариществе, - поясняет цель рабочей встречи Дмитрий Айрапетянц. - Сегодня мы проговорили с ОЭЗ «Дубна», при участии представителей администрации города, электросетевой компании «Мособлэнерго», что мощности особая экономическая зона дает и СНТ будет ими обеспечена. Есть варианты ускорения процесса присоединения дополнительных мощностей, которые глава города проговорит с руководителем соответствующей организации. Кроме этого, мы также обсудили вопросы дальнейшего обслуживания сетей внутри СНТ и передачи их в электросетевую компанию".
По словам замминистра, процесс непростой, но сейчас взаимоотношения представителей СНТ «Мичуринец» и «Мособлэнерго» налажены, и результатом станет консолидация сетей садоводческого товарищества электросетевой компанией по той программе, которая сегодня реализуется по всему подмосковному региону.