ОЭЗ «Дубна» выделила дополнительные электрические мощности городу

18 августа замминистра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц провел в Дубне рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы увеличения мощности и технологического присоединения потребителей СНТ «Мичуринец», что стало возможным благодаря выделению управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» дополнительных электрических мощностей АО «Мособлэнерго».

Особая экономическая зона «Дубна» интегрирована в наукоград, ее управляющая компания совместно с администрацией городского округа, при активной поддержке команды губернатора решает многие социальные вопросы жителей, в том числе, в плане обеспечения электроэнергией промышленных, культурных и иных объектов, жилого фонда. Скоро и садоводам СНТ «Мичуринец», расположенного вдоль правого берега Волги, станет комфортнее работать на своих участках и жить на дачах в любое время суток и года.

В рамках договоров на технологическое присоединение к энергетическим сетям, управляющая компания ОЭЗ дополнительно выделяет «Мособлэнерго» 6 МВт для увеличения надежности электроснабжения потребителей города и решения наболевших вопросов дефицита мощности для подключения новых потребителей, в том числе СНТ «Мичуринец». Таким образом, общий объем выделенной городу мощности составил 33 МВт. Такая возможность появилась у дубненцев, благодаря питающему центру «Долино», который был сдан в эксплуатацию в 2021 году.