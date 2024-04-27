Несовершеннолетний мотоциклист в Кимрах получил травмы в ДТП

суббота, 27 апреля 2024 | 21:04 467 Госавтоинспекция города Кимры
26 апреля в 17:06 у дома № 7 по проезду Лоткова в Кимрах 63-летний водитель, управляя автомобилем Renault Arkana, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Progasi Super MAX 300 под управлением 16-летнего водителя, движущемуся во встречном направлении прямо, и пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего произошло столкновение транспортных средств с последующим падением водителя мотоцикла на стоящий автомобиль Chevrolet Orlando.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с телесными повреждениями на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», госпитализирован в травматологическое отделение.

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