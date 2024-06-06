Ученые Дубны готовят эксперимент в космосе

Совместно со специалистами из Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) астробиологи ОИЯИ изучат возможности для синтеза пребиотических соединений из смеси формамида и древних горных пород в условиях открытого космоса, в полете на биоспутнике «Бион-М» №2. Полученные в ходе эксперимента данные могут дать новые представления о возможных механизмах возникновения жизни на Земле и других планетах. Запуск космического аппарата запланирован на вторую половину 2024 года.

Одним из важных вопросов в проблеме происхождения жизни является вопрос возникновения первых пребиотических соединений — начальных «кирпичиков жизни», из которых впоследствии формировались первые клетки. Начиная с XIX века, опыты по изучению процессов формирования аминокислот, нуклеотидов и других биомолекул без участия живых организмов пытались осуществить многие химики. Первые научные достижения в области абиогенного синтеза получили американские ученые Стэнли Миллер и Гарольд Юри в 1950-е годы. Они впервые смогли продемонстрировать синтез аминокислот в результате пропускания электрического разряда через смесь газов — метана, аммиака, воды и водорода. Состав смеси был выбран в соответствии с представлениями того времени об атмосфере ранней Земли. Эксперимент показал, что органические молекулы, необходимые для возникновения жизни, могут быть синтезированы в неорганической среде под воздействием естественных процессов.

В настоящее время в мире проводится широкий спектр исследований в области синтеза органических соединений. С целью описания процессов пребиотической эволюции астробиологи активно изучают химический состав метеоритов и горных пород. Анализ их химического состава может позволить исследователям понять, какие химические реакции могли привести к образованию органики и какие условия были благоприятны для ее синтеза.

В 2013 году специалисты сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ совместно с коллегами из итальянских университетов «Sapienza» и Тосканского университета начали разрабатывать программу нового эксперимента по синтезу пребиотических соединений из формамида.

Формамид (амид муравьиной кислоты) — одно из простейших органических соединений, которое широко распространено как в межзвездной и межпланетной средах, так и на ранней Земле (4,6 – 4 млрд лет назад). Амид муравьиной кислоты состоит из минимального набора живого: углерод, водород, кислород, азот. В результате исследований было доказано, что при его нагревании возможно образование более сложных органических соединений. Для повышения интенсивности реакции синтеза ученые из ОИЯИ предложили использовать уникальный метод облучения протонами с энергией, сопоставимой с энергией частиц космических лучей.

«В ходе исследовательских работ мы облучали на Фазотроне Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ смесь, состоящую из формамида и метеоритов, которые выступают в роли катализаторов реакции. В результате наблюдалось увеличение выхода продуктов распада и возрастала сложность получаемых соединений. В последующих экспериментах нам удалось получить нуклеотиды — соединения, состоящие из азотистых оснований, сахаров (рибозы или дезоксирибозы) и фосфатной группы. По причине того, что в формамиде отсутствует фосфор, в смесь добавлялась фосфатная группа для того, чтобы в результате получить фрагмент цепочки ДНК или РНК. Таким образом, мы выяснили, что радиация способна не только разрушать органические соединения, но и помогать синтезу более сложных соединений, на порядок эффективнее нежели при нагревании», — рассказал о проведенных опытах с формамидом научный сотрудник сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Михаил Капралов.

В 2016-м году один из разработчиков космического аппарата «Бион-М», доктор медицинских наук Вячеслав Ильин предложил коллегам из Объединенного института продолжить исследования не на ускорителе, а непосредственно в космосе. С этого момента началась подготовка к новому этапу научной работы — астробиологическому эксперименту.