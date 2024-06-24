Летние сборы 2024 начались в спортшколе "Дубна"

24.06.2024 | 15:27 523 СШ "Дубна"
Более тысячи воспитанников спортшколы «Дубна» во время летних сборов каждый день выходят на тренировки.

Они со всей ответственностью подошли к важнейшему летнему сезону тренировок и сейчас продолжают успешно выступать на областных и всероссийских соревнованиях. Занятия проходят утром и вечером. Гимнастки, самбисты, баскетболисты, волейболисты прокачивают свои навыки.

У фехтовальщиков сезон соревнований завершился, но тренер Валерий Бутеров составил целую программу занятий. Она включает не только спорт, но и чтение художественной литературы, походы в музей и кино.

Дубненский легкоатлет Артём Чернобылов готовится к первенству России. Он занимается прыжками и выступает за сборную области. Рядом на поле стадиона «Волна» тренируются футболисты.

 
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