Дубненский ОМВД обращается к родителям

05.06.2024 | 18:00 545
ОМВД России по городскому округу Дубна обращается к родителям, чьи дети в ближайшее время отправятся в детские лагеря.

Если вам станет известно о нарушениях в детских оздоровительных или досуговых учреждениях, немедленно сообщайте об этом в органы внутренних дел.

За объектами санаторно-курортного комплекса, детскими лагерями и площадками дневного пребывания детей закреплены ответственные сотрудники полиции. Они готовы оперативно реагировать на сообщения о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних.

Полиция обращается к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми перед их отъездом в лагерь:

  • Не демонстрировать перед сверстниками дорогие гаджеты, лучше оставить их дома
  • Бережно относиться к своим вещам и ценностям
  • Сообщать вожатым, воспитателям или руководству лагеря о любых противоправных действиях в отношении ребенка, а также звонить родителям

Если при посещении детского лагеря родители выявят недостатки в его работе или негативное поведение детей или администрации, просьба незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел.

Телефоны экстренной помощи:

  • Единый экстренный канал (все операторы связи): 102, 112
  • ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04

Вместе мы сможем обеспечить безопасный и комфортный отдых детей в летних лагерях!

 
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