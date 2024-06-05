Дубненский ОМВД обращается к родителям

Если вам станет известно о нарушениях в детских оздоровительных или досуговых учреждениях, немедленно сообщайте об этом в органы внутренних дел.
За объектами санаторно-курортного комплекса, детскими лагерями и площадками дневного пребывания детей закреплены ответственные сотрудники полиции. Они готовы оперативно реагировать на сообщения о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних.
Полиция обращается к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми перед их отъездом в лагерь:
- Не демонстрировать перед сверстниками дорогие гаджеты, лучше оставить их дома
- Бережно относиться к своим вещам и ценностям
- Сообщать вожатым, воспитателям или руководству лагеря о любых противоправных действиях в отношении ребенка, а также звонить родителям
Если при посещении детского лагеря родители выявят недостатки в его работе или негативное поведение детей или администрации, просьба незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел.
Телефоны экстренной помощи:
- Единый экстренный канал (все операторы связи): 102, 112
- ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04
Вместе мы сможем обеспечить безопасный и комфортный отдых детей в летних лагерях!