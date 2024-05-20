Тяжелая атлетика в Дубне: Успехи и победы в 2024 году

Эти месяцы стали свидетелями упорного труда, преданности спорту и стремления к совершенству, которые отличают дубненских тяжелоатлетов.

Вступление в Сезон: Всероссийские соревнования в Дубне

Тяжелоатлеты Дубны открыли соревновательный сезон 2024 года с участием юных спортсменов, которые проявили себя на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике в Московской области. Эти соревнования стали не только испытанием для молодых атлетов, но и площадкой для демонстрации их таланта и потенциала перед широкой аудиторией.

Юные спортсмены, тренирующиеся в зале тяжелой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ, показали свою готовность к серьезным соревнованиям и стремление к победам. За трансляциями по тяжелой атлетике можно следить вместе с приложением 1xBet (https://betonmobile.kz/prilozhenie-dlya-stavok-1xbet-kz).

Успехи на соревнованиях

В результате участия в различных соревнованиях, дубненские спортсмены продемонстрировали высокие результаты и талант, подтверждая свою преданность и стремление к спортивным достижениям.

Младшая возрастная группа (10-12 лет) порадовала своими результатами, где Заруба Елисей занял 7 место с суммой двоеборья 88 кг в весовой категории до 45 кг, а Скобелева Карина заняла 3 место в весовой категории до 59 кг с набором веса 70 кг.

Старшая возрастная группа (13-15 лет) также не осталась в стороне, с Гудковым Вадимом, занявшим 2 место в весовой категории до 45 кг с суммой 130 кг, Карташовой Надеждой, занявшей 5 место в весовой категории до 59 кг с суммой 99 кг, Ляпуновой Елизаветой, завоевавшей 3 место в весовой категории до 64 кг с суммой 128 кг, и Ивановым Василием, занявшим 2 место в весовой категории до 81 кг с суммой 221 кг, достойно представлявшими Дубну на соревнованиях и заслужившими призовые места.

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Чемпионат Московской области и дальнейшие успехи

На Чемпионате Московской области старших возрастных групп тяжелоатлеты продолжили показывать выдающиеся результаты, привлекая внимание своими достижениями и профессионализмом. Соревнования стали не только проверкой силы и мастерства спортсменов, но и возможностью для обмена опытом и укрепления спортивного духа среди участников. Дубненские спортсмены, такие как Матин Михаил, Смирнов Алексей, Афанасьев Вячеслав и Щербак Алексей, заняли первые места в своих возрастных группах и весовых категориях, демонстрируя высокий уровень подготовки и мастерства.

Международные соревнования и победы

Участие в международных соревнованиях, включая Чемпионат Республики Беларусь, принесло дополнительные победы и признание для дубненских спортсменов, подтверждая их высокий уровень подготовки и мастерство на мировой арене. Матин Михаил, выступая в составе сборной России, занял первое место в весовой категории до 81 кг, возрастной группы М60, с суммой двоеборья 195 кг (рывок 90 кг, толчок 105 кг). В абсолютном зачете среди всех участников Михаил поднялся на третью ступеньку пьедестала почета с результатом по формуле Синклера 382,7 очков.

Эти победы не только укрепляют позиции дубненских спортсменов в мировом спортивном сообществе, но и вдохновляют молодое поколение на достижение новых высот.

Будущие перспективы

Спортсмены готовятся к новым вызовам и соревнованиям, стремясь к дальнейшим успехам и победам. Пожелаем им удачи и продолжения победного пути в мире тяжелой атлетики.

Их преданность спорту и стремление к совершенству являются важными факторами, определяющими их успехи и вдохновляющими других на достижение новых вершин в спорте. Впереди у дубненских тяжелоатлетов еще много соревнований, где они смогут продемонстрировать свои таланты и принести новые победы своему городу и стране.