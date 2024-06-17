Волейболистки СШ «Дубна» отличились на детском турнире по пляжному волейболу

17.06.2024 | 08:47 564 СШ "Дубна"
15 июня воспитанницы Спортивной школы «Дубна» приняли участие в Детском турнире по пляжному волейболу Лига Хард, который проходил в посёлке Вешки (Мытищи).

Юные спортсменки показали впечатляющие результаты:

В категории Лига Хард:

  • 1 место - Никитина Василила и Попкова Елизавета
  • 2 место - Кижаева Василина и Шумейко Василиса
  • 3 место - Кривошеева Софья и Аржанова Амелия

В категории Лига Медиум:

  • 1 место - Никитина Маргарита и Романова Мария

Впереди девушек ждёт финал первенства Московской области по пляжному волейболу. Желаем им дальнейших успехов! Отдельные поздравления тренеру-преподавателю Оксане Панкратовой, которая проделала отличную работу с юными талантами.

 
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