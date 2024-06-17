Волейболистки СШ «Дубна» отличились на детском турнире по пляжному волейболу

15 июня воспитанницы Спортивной школы «Дубна» приняли участие в Детском турнире по пляжному волейболу Лига Хард, который проходил в посёлке Вешки (Мытищи).
Юные спортсменки показали впечатляющие результаты:
В категории Лига Хард:
- 1 место - Никитина Василила и Попкова Елизавета
- 2 место - Кижаева Василина и Шумейко Василиса
- 3 место - Кривошеева Софья и Аржанова Амелия
В категории Лига Медиум:
- 1 место - Никитина Маргарита и Романова Мария
Впереди девушек ждёт финал первенства Московской области по пляжному волейболу. Желаем им дальнейших успехов! Отдельные поздравления тренеру-преподавателю Оксане Панкратовой, которая проделала отличную работу с юными талантами.