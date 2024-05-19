Конкурс «Моя законотворческая инициатива» снова покорился студентам Университета «Дубна»

Победители и их научные руководители приглашаются на Торжественный прием в Госдуму для вручения Золотых знаков отличия «Депутатский резерв», обсуждения законотворческих инициатив и выработки механизмов их реализации. Из числа победителей и призеров конкурса формируется Федеральный реестр молодых политических лидеров, а выписки из реестра направляются в аппараты фракций политических партий, представленных в Госдуме, органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.

Студенты Университета уже более 15 лет участвуют в представленном конкурсе, ежегодно занимая призовые места.