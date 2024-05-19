Конкурс «Моя законотворческая инициатива» снова покорился студентам Университета «Дубна»

Третьекурсница Алена Нилова стала победительницей с работой «Особенности предмета договора финансовой аренды (лизинга) по законодательству Российской Федерации». За этот проект студентка награждена Золотым знаком отличия «Депутатский резерв». К победе Алену подготовил доцент кафедры Филипп Михайлов. Еще семь студентов были награждены дипломами различной степени.
Диплом первой степени:
- Никита Спиркин с работой «Правовое регулирование страхования рисков в криптосфере», руководитель – доцент Сона Бунина.
- Олеся Кириллова с темой «Проблемы реализации института множественности преступлений в уголовном праве», руководитель – доцент Андрей Шишков.
Диплом второй степени:
- Александр Никоноров с темой «Законодательная регламентация применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия», руководитель – профессор Александр Глушков.
- Мария Деревянкина с проектом «Правовая защита голоса как нематериального блага человека», руководитель – доцент Сона Бунина.
- Илья Котов с темой «Цифровые права человека и их осуществление в современной России», руководитель – доцент Светлана Рябкова.
Диплом третьей степени:
- Дарья Соловьева с проектом «Особенности существенных условий договора страхования имущества по законодательству Российской Федерации», руководитель – доцент Филипп Михайлов.
- Екатерина Сатаева с работой «Правовое регулирование отношений, возникающих из договора личного страхования по законодательству Российской Федерации», руководитель – профессор Наталья Михайлова.
Победители и их научные руководители приглашаются на Торжественный прием в Госдуму для вручения Золотых знаков отличия «Депутатский резерв», обсуждения законотворческих инициатив и выработки механизмов их реализации. Из числа победителей и призеров конкурса формируется Федеральный реестр молодых политических лидеров, а выписки из реестра направляются в аппараты фракций политических партий, представленных в Госдуме, органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.
Студенты Университета уже более 15 лет участвуют в представленном конкурсе, ежегодно занимая призовые места.