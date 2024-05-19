Конкурс «Моя законотворческая инициатива» снова покорился студентам Университета «Дубна»

Главные вкладки

понедельник, 20 мая 2024 | 17:19 594 Университет "Дубна"
В этом году студенты Кафедры юриспруденции и направления ГМУ Университета "Дубна" вновь блистательно представили свои законотворческие инициативы на XIX Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива».

Третьекурсница Алена Нилова стала победительницей с работой «Особенности предмета договора финансовой аренды (лизинга) по законодательству Российской Федерации». За этот проект студентка награждена Золотым знаком отличия «Депутатский резерв». К победе Алену подготовил доцент кафедры Филипп Михайлов. Еще семь студентов были награждены дипломами различной степени.

Диплом первой степени:

  • Никита Спиркин с работой «Правовое регулирование страхования рисков в криптосфере», руководитель – доцент Сона Бунина.
  • Олеся Кириллова с темой «Проблемы реализации института множественности преступлений в уголовном праве», руководитель – доцент Андрей Шишков.

Диплом второй степени:

  • Александр Никоноров с темой «Законодательная регламентация применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия», руководитель – профессор Александр Глушков.
  • Мария Деревянкина с проектом «Правовая защита голоса как нематериального блага человека», руководитель – доцент Сона Бунина.
  • Илья Котов с темой «Цифровые права человека и их осуществление в современной России», руководитель – доцент Светлана Рябкова.

Диплом третьей степени:

  • Дарья Соловьева с проектом «Особенности существенных условий договора страхования имущества по законодательству Российской Федерации», руководитель – доцент Филипп Михайлов.
  • Екатерина Сатаева с работой «Правовое регулирование отношений, возникающих из договора личного страхования по законодательству Российской Федерации», руководитель – профессор Наталья Михайлова.

Победители и их научные руководители приглашаются на Торжественный прием в Госдуму для вручения Золотых знаков отличия «Депутатский резерв», обсуждения законотворческих инициатив и выработки механизмов их реализации. Из числа победителей и призеров конкурса формируется Федеральный реестр молодых политических лидеров, а выписки из реестра направляются в аппараты фракций политических партий, представленных в Госдуме, органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.

Студенты Университета уже более 15 лет участвуют в представленном конкурсе, ежегодно занимая призовые места.

 
Читайте также
Новости
19.05.2024 | 14:34    1693
На Дмитровском шоссе на участке Дубна-Дмитров сбили лося
В результате ДТП с лосем утром 19 мая на Дмитровском шоссе рядом с деревней Полудёновка (поворот на Талдом) пострадал пассажир такси на переднем сиденье - его доставили в Дубненскую больницу.
20.05.2024 | 17:36    657
На выездной донорской акции в Дубне заготовили почти 37 литров крови
Подмосковный центр крови и Дубненская больница 20 мая на базе Универсальной библиотеки ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева провели новую донорскую акцию.
22.05.2024 | 21:43    385
В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол по целевому обучению кадров для компаний-резидентов, предприятий НПК наукограда и близлежащих населенных пунктов
Участники совещания в ОЭЗ "Дубна" обсудили актуальные проблемы и перспективы подготовки специалистов в различных отраслях, синхронизацию кадровых потребностей работодателей с учреждениями образования.