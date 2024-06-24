Ученые Объединенного института удостоены медалей на международной выставке

24.06.2024 | 19:47 518 ОИЯИ
6–8 июня 2024 года в г.ороде Яссы (Румыния) проходила 16-я Европейская выставка изобретений Euroinvent-2024, одними из победителей которой стали сотрудники Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская, Дмитрий Гроздов, Никита Юшин и Александра Пешкова.

Молодые ученые получили две награды: золотую медаль за разработку биологического подхода для извлечения гольмия, эрбия и гадолиния из сточных вод, а также серебряную – за работу «Накопление и перенос наночастиц меди и золота в сегментах Petroselinum crispum в условиях прикорневого воздействия».

Euroinvent (European Exhibition of Creativity and Innovation, рус. «Европейская выставка творчества и инноваций») – крупнейшая выставка изобретений в Центральной и Восточной Европе. На сегодняшний день в ней принимают участие представители не только европейских стран, но и стран Азии. В этом году для оценки международным жюри участниками из 34 стран было представлено более 600 научных работ и изобретений по всем областям науки.

 
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