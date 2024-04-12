В ОЭЗ «Дубна» завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В этот раз в региональном этапе приняли участие порядка 400 соискателей, которым было предложено более 400 вакансий от 45 компаний-резидентов, градообразующих предприятий наукограда, других муниципалитетов региона и Тверской области.
Как и в прошлом году, на основной Площадке трудоустройства все заинтересованные могли пообщаться с представителями крупных предприятий и компаний, узнать о доступных вакансиях и условиях работы, пройти первичное собеседование сразу у нескольких работодателей, получить консультации от специалистов Центра занятости населения Московской области.
Также организаторы предложили участникам несколько бизнес-тренингов, спикеры которых бизнес-тренер, руководитель «Первой школы ораторского мастерства» Алексей Копейкин, управляющий ПАО «Промсвязьбанк» Екатерина Лопырева и психолог, бизнес-коуч, эксперт по профессиональному и личностному развитию Наталья Миткевич каждый на своей тематической площадке рассказали, как подать себя работодателю, дали краткий курс финансовой грамотности и разложили последовательность шагов к работе своей мечты.
Впервые на Ярмарке была проведена блиц-презентация работодателей, в которой приняли участие 10 предприятий и организаций, в том числе крупнейший оператор аэропорта по наземному обслуживанию воздушных судов России «Шереметьево Хэндлинг», отечественный разработчик и производитель силовой электротехники «Рустмаш», поставщик авиационного оборудования «Борисфен» и «Дочернее общество Промыслы Вербилок». Преимуществам работы в управляющей компании ОЭЗ был посвящен блиц заместителя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктории Халимендик.
Завершил этап Всероссийской ярмарки трудоустройства розыгрыш призов – инновационной продукции от резидентов.