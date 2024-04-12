В ОЭЗ «Дубна» завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В этот раз в региональном этапе приняли участие порядка 400 соискателей, которым было предложено более 400 вакансий от 45 компаний-резидентов, градообразующих предприятий наукограда, других муниципалитетов региона и Тверской области.

Как и в прошлом году, на основной Площадке трудоустройства все заинтересованные могли пообщаться с представителями крупных предприятий и компаний, узнать о доступных вакансиях и условиях работы, пройти первичное собеседование сразу у нескольких работодателей, получить консультации от специалистов Центра занятости населения Московской области.

Также организаторы предложили участникам несколько бизнес-тренингов, спикеры которых бизнес-тренер, руководитель «Первой школы ораторского мастерства» Алексей Копейкин, управляющий ПАО «Промсвязьбанк» Екатерина Лопырева и психолог, бизнес-коуч, эксперт по профессиональному и личностному развитию Наталья Миткевич каждый на своей тематической площадке рассказали, как подать себя работодателю, дали краткий курс финансовой грамотности и разложили последовательность шагов к работе своей мечты.