Ученики школы №7 в Дубне изучают принципы работы авиационных и ракетных двигателей

четверг, 18 апреля 2024 | 15:01 797
У учеников авиационных классов школы №7 прошли занятия, где под руководством доцента Инженерно-физического института (ИФИ) Университета "Дубна" Андрея Тарасенко они изучали основы реактивного движения и принципы работы авиационных и ракетных двигателей.

Но самое интересное ждало ребят впереди! Они собрали свои первые модели ракет и планеров и проверили их в действии.

Школьники экспериментировали с объемом водяного «топлива» и давлением воздуха, чтобы понять, как эти параметры влияют на полет. А благодаря резиновой катапульте планеры взлетали с большой скоростью, позволяя ученикам исследовать аэродинамику полета.

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