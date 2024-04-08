Студенты Университета "Дубна" помогают школьникам освоить азы авиастроения

Студенты применяют свои знания по инженерной графике на практике – создают модели самолетов для школьников. Как отметила ведущий инженер Центра цифрового производства Людмила Баулина, ребята проверили технологию сборки и провели тестовый запуск моделей.

«Задача для студентов была хоть и не сложная, но зато интересная», – рассказывает она.

Совсем скоро ученики авиастроительных классов школ Дубны будут собирать и запускать подготовленные модели в рамках курса «Первый взлет».