Студенты Университета "Дубна" помогают школьникам освоить азы авиастроения

четверг, 11 апреля 2024 | 14:24 511 Университет "Дубна"
Первокурсники Инженерно-физического института Университета "Дубна" готовят модели для занятий в школьных авиастроительных классах.

Студенты применяют свои знания по инженерной графике на практике – создают модели самолетов для школьников. Как отметила ведущий инженер Центра цифрового производства Людмила Баулина, ребята проверили технологию сборки и провели тестовый запуск моделей.

«Задача для студентов была хоть и не сложная, но зато интересная», – рассказывает она.

Совсем скоро ученики авиастроительных классов школ Дубны будут собирать и запускать подготовленные модели в рамках курса «Первый взлет».

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