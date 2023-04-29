Лицеистка из Дубны в третий раз стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике

четверг, 25 апреля 2024 | 14:30 768
Ученица 11 класса лицея №6 из Дубны Таисия Злотникова в третий раз стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Она также победитель регионального этапа по информатике и экономике.

Школьница из Дубны стала призером Всероссийской олимпиады по математике

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