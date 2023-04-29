Школьница из Дубны стала призером Всероссийской олимпиады по математике

суббота, 29 апреля 2023 | 18:42 375
Ученица 10 класса лицея №6 города Дубны Таисия Злотникова стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
И это уже второй её диплом - совсем недавно была победа на олимпиаде по экономике. Впечатляющий результат!
Школьники из Дубны - вновь среди лучших на Всероссийской олимпиаде школьников
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