Школьница из Дубны стала призером Всероссийской олимпиады по математике

На заключительном этапе олимпиады им. Дж. Кл. Максвелла подмосковные школьники показали отличные результаты - 4 победителя и 22 призера, они завоевали 26 дипломов.

На заключительном этапе олимпиады им. Дж. Кл. Максвелла подмосковные школьники показали отличные результаты - 4 победителя и 22 призера, они завоевали 26 дипломов.

28.04.2023 | 13:31

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