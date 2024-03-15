В VK Play вышла новая российская видеоигра «Колобок против зомби»

«Колобок против зомби» рассказывает историю существа с необычными способностями по имени Колобок, созданного в секретной лаборатории, работающей с зомби-вирусом.
Релиз вышел 29 февраля. Игра продается по цене 100 руб. Проект стал дебютом для разработчика-одиночки Алексея Ескова.
По сюжету игры, в лаборатории случается авария, в результате которой вирус вырывается и заражает мирных людей. Колобок сначала в ужасе сбегает с места катастрофы, а после возвращается, чтобы положить конец источнику заразы.
Вас ждёт игра в жанре action-adventure. Два уровня сложности помогут пройти игру даже не очень опытному игроку.