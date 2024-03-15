В VK Play вышла новая российская видеоигра «Колобок против зомби»

Релиз вышел 29 февраля. Игра продается по цене 100 руб. Проект стал дебютом для разработчика-одиночки Алексея Ескова.

По сюжету игры, в лаборатории случается авария, в результате которой вирус вырывается и заражает мирных людей. Колобок сначала в ужасе сбегает с места катастрофы, а после возвращается, чтобы положить конец источнику заразы.