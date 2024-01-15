В Дубне шесть мозаик художницы Нади Леже вернулись на свои места

Первые шесть мозаик художницы Нади Леже отреставрированы и сегодня, 14 февраля, вернулись на место - на аллеи к Дому культуры «Мир» в Дубне.
Речь идёт о портретах Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Владимира Маяковского, Родиона Щедрина, Майи Плисецкой и Максима Горького.
Шесть мозаик Нади Леже в Дубне помещены на реставрацию
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15.01.2024 | 16:38 545
К работам уже приступил известный дубненский художник-мозаичист Михаил Поляков.
Работы провёл дубненский мозаичист Михаил Поляков. Он использовал те же материалы, что и Леже, а в качестве вспомогательного пособия – уникальный каталог фотографий парижской выставки, где были впервые выставлены мозаичные панно.
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения художницы. Дубна, как город, где собрана самая большая коллекция её мозаик, встретит юбилей яркими мероприятиями. К этой дате будут отреставрированы и другие полотна, в том числе портреты космонавтов у ДК «Октябрь.