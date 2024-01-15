В Дубне шесть мозаик художницы Нади Леже вернулись на свои места

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения художницы. Дубна, как город, где собрана самая большая коллекция её мозаик, встретит юбилей яркими мероприятиями. К этой дате будут отреставрированы и другие полотна, в том числе портреты космонавтов у ДК «Октябрь.