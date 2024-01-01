Шесть мозаик Нади Леже в Дубне помещены на реставрацию

Автором мозаик является родившаяся в 1904 году в Белоруссии Надежда Петровна Ходосевич. Будучи женой известного французского художника-монументалиста Фернана Леже и живя многие годы во Франции, она вошла в мировое искусство как Надя Леже.

20 мозаичных панно Нади Леже оказались в Дубне в 1974 году по существу совершенно случайно и без ведома автора. Все они были выполнены во Франции и входили в число 65-ти мозаик, представленных на персональной выставке художницы в январе 1972 года в Малакоффе, пригороде Парижа. После выставки, 60 мозаичных портретов были подарены Надей Советскому Союзу. В Москву из Франции тогда были отправлены железнодорожные вагоны с мозаиками.

В Министерстве культуры СССР оказались не готовы к такому подарку – возникла проблема размещения мозаик, и вагоны долгое время стояли на запасных путях. Дело сдвинулось, когда в Министерстве стало известно о предстоящем приезде Нади в Советский Союз, которая, естественно, захотела бы посмотреть на размещение своих работ.

В то время в Министерстве культуры по делам организации различных культурных мероприятий часто бывала заместитель директора дубненского ДК «Мир» В. Я. Мухоярова. В один из её приездов туда в 1974 году ей предложили организовать в Дубне выставку мозаик Нади Леже. После принятия этого предложения руководством ОИЯИ, выставка состоялась. Все расходы на её организацию Министерство культуры взяло на себя – в Дубну пришёл железнодорожный вагон с 20-ю мозаиками, которые установили около ДК «Мир». Министерство культуры вполне удовлетворилось приютом мозаик в Дубне, и было довольно, когда ОИЯИ согласился по окончании выставки оставить мозаики у себя навсегда.

Какое-то время спустя Надя, будучи в Москве с Жоржем Бокье, узнала, что часть подаренных ею работ попала в город физиков Дубну. Она была крайне удивлена этим. Без предупреждения приехали они вдвоём с Жоржем на своей машине в Дубну, чтобы посмотреть оформление экспозиции. Ограничившись лишь недолгой беседой за чаем с директором Дома культуры Б. Т. Бикбовой в её кабинете, гости быстро уехали обратно в Москву.