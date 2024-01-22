Криминальный талант - Ольга фон Штейн: Как скучно мы живём!

Следующего мужа Ольга уже выбирала сама. На этот раз редкая удача прикоснулась к статскому советнику генералу фон Штейну - не настолько обеспеченному, как предыдущий вариант, но со связями при дворе. Фон Штейн оказался православным, и молодая жена легко перешла в православие в знак солидарности с советником.

Теперь Ольга-генеральша развернулась по-настоящему. Она приобрела привычку занимать деньги в долг и не возвращать их. Мало кто осмеливался требовать долги у знатной особы, вращающейся в высшем свете. Набив руку на мелочах, она повысила ставки: намекая на связи мужа, брала взятки со всех желающих устроиться на высокие, но несуществующие должности.

Когда же поток соискателей иссяк, красотка фон Штейн похвасталась в газете огромным наследством от «парижской тётушки». Она даже не поленилась и подделала телеграмму, в которой говорилось о поступлении крупной суммы денег, и, демонстрируя ее знакомым, уговаривала их помочь кредитами «на оформление наследства». Разумеется, все без расписки. Но афера не удалась: один из чиновников министерства иностранных дел обнаружил подделку и летом 1906 года генеральша попала под следствие.

Ее отправили в Дом предварительного заключения, однако Ольга притворилась больной и ей заменили меру пресечения на домашний арест. Депутат Госдумы Пергамент, который являлся платоническим поклонником Ольги, советником и адвокатом, помог ей бежать за границу. Но, благодаря неосторожному письму с просьбой о переводе денег, написанному ею из Нью-Йорка, местонахождение беглянки было установлено, ее депортировали обратно в Россию.

9 декабря 1908 года слушания по делу Ольги фон Штейн возобновились и знаменитый адвокат Бобрищев-Пушкин сумел «выбить» для своей подзащитной всего 16 месяцев тюрьмы.

Но тут лопнуло терпение у мужа-советника и он предпочел скоропостижно помереть. Ольга вновь оказалась открытой для новой любви. Освободившись, счастливо овдовевшая баронесса-генеральша вступила в фиктивный брак с обедневшим бароном фон дер Остен-Сакеном, пообещав ему за это 10 000 рублей. В итоге Ольга получила очередной дворянский титул, а ее новоиспеченный супруг, как нетрудно догадаться, – ничего.

Уже под новой фамилией, дважды баронесса принялась вымогать у людей деньги и ценности, продавала поддельные картины, слитки фальшивого золота, а однажды угнала авто и сдала его в ломбард. В 1915 году ее снова судили за многочисленные аферы и 21 февраля 1916 года приговорили к пяти годам тюремного заключения за поддельные векселя.