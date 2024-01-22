Криминальный талант - Ольга фон Штейн: Как скучно мы живём!

В то время как знаменитая воровка и мошенница Сонька Золотая Ручка (Софья Блювштейн) мотала свой срок на Сахалине, по России прокатилась волна преступлений, почерк которых очень напоминал Сонькин. Наконец, в 1906 году преступница была арестована полицией. Она назвалась эрцгерцогиней Софьей Бек. На следствии выяснилось, что на самом деле её зовут Ольга фон Штейн.
Урождённая Ольга Сегалович родилась в 1869 году, дочь ювелира из Стрельны (ныне район Санкт-Петербурга). Красавица и умница, она сидела в девках до 25 лет, пока папа не выпихнул её замуж за своего друга, профессора консерватории Альберта Цабеля, старше ее 34 годами. Ольга перешла в лютеранство в знак солидарности с профессором и молодые переехали в Санкт-Петербург.
И тут раскрылось истинное призвание девицы Сегалович - она заводила романы и транжирила деньги благоверного. После 7 лет семейного счастья господин Цагель подал на развод.
Следующего мужа Ольга уже выбирала сама. На этот раз редкая удача прикоснулась к статскому советнику генералу фон Штейну - не настолько обеспеченному, как предыдущий вариант, но со связями при дворе. Фон Штейн оказался православным, и молодая жена легко перешла в православие в знак солидарности с советником.
Теперь Ольга-генеральша развернулась по-настоящему. Она приобрела привычку занимать деньги в долг и не возвращать их. Мало кто осмеливался требовать долги у знатной особы, вращающейся в высшем свете. Набив руку на мелочах, она повысила ставки: намекая на связи мужа, брала взятки со всех желающих устроиться на высокие, но несуществующие должности.
Когда же поток соискателей иссяк, красотка фон Штейн похвасталась в газете огромным наследством от «парижской тётушки». Она даже не поленилась и подделала телеграмму, в которой говорилось о поступлении крупной суммы денег, и, демонстрируя ее знакомым, уговаривала их помочь кредитами «на оформление наследства». Разумеется, все без расписки. Но афера не удалась: один из чиновников министерства иностранных дел обнаружил подделку и летом 1906 года генеральша попала под следствие.
Ее отправили в Дом предварительного заключения, однако Ольга притворилась больной и ей заменили меру пресечения на домашний арест. Депутат Госдумы Пергамент, который являлся платоническим поклонником Ольги, советником и адвокатом, помог ей бежать за границу. Но, благодаря неосторожному письму с просьбой о переводе денег, написанному ею из Нью-Йорка, местонахождение беглянки было установлено, ее депортировали обратно в Россию.
9 декабря 1908 года слушания по делу Ольги фон Штейн возобновились и знаменитый адвокат Бобрищев-Пушкин сумел «выбить» для своей подзащитной всего 16 месяцев тюрьмы.
Но тут лопнуло терпение у мужа-советника и он предпочел скоропостижно помереть. Ольга вновь оказалась открытой для новой любви. Освободившись, счастливо овдовевшая баронесса-генеральша вступила в фиктивный брак с обедневшим бароном фон дер Остен-Сакеном, пообещав ему за это 10 000 рублей. В итоге Ольга получила очередной дворянский титул, а ее новоиспеченный супруг, как нетрудно догадаться, – ничего.
Уже под новой фамилией, дважды баронесса принялась вымогать у людей деньги и ценности, продавала поддельные картины, слитки фальшивого золота, а однажды угнала авто и сдала его в ломбард. В 1915 году ее снова судили за многочисленные аферы и 21 февраля 1916 года приговорили к пяти годам тюремного заключения за поддельные векселя.
Но после известных событий 1917 года жертва кровавого царского режима вышла на свободу и вновь взялась за старое. В 1920 году ее осудили за обман советского чиновника и присвоение социалистических ценностей, которые аферистка обещала обменять на крупу, сахар и другие дефицитные продукты. На этот раз приговором весом в 11 лет стали исправительные работы в колонии под Костромой.
Ей было за 50, когда в неё влюбился начальник её родной колонии Кротов. Тот добился досрочного освобождения возлюбленной и уехал за ней в Москву, а Ольга перешла в коммунизм в знак солидарности с начальником. Любовники успели собрать много денег по подложным документам на несуществующий санаторий для пролетариата. Затем парочка открыла предприятие, высылающее различные товары после предоплаты. Разумеется, никаких товаров покупатели не получали.
В 1923 году сотрудники УГРО вышли на след мошенников. Автомобиль, в котором ехали Ольга и Кротов, угодил в засаду - ув. тов. Кротов погиб при задержании от рук большевистских палачей, а Ольга, свалив всю вину на покойного и представившись запуганной жертвой - вынужденным соучастником, получила год «условно» и переехала в Ленинград.
Напоследок она ещё раз сходила замуж - за инвалида-красноармейца. Они вместе торговали квашеной капустой на Ямском рынке. Говорят, обвешивали каждого встречного-поперечного. Хотя по другой версии, Ольге удалось перебраться за границу, где она вела красивую жизнь, разоряя своих поклонников.
Когда и где умерла баронесса Ольга фон Штейн и умерла ли вообще - неизвестно... Но согласитесь: угнать авто и сдать его в ломбард - это ли не гениально?!