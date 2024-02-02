Доцент Кафедры экологии и наук о Земле Университета "Дубна" – о прогнозе на 10 тысяч «теплых лет»

Вопрос "в какой период мы живем?" — до сих пор дискуссионный. Научный руководитель Института географии РАН Владимир Котяков написал книгу "Мы живем в ледниковом периоде?". Именно так, с вопросительным знаком.

Есть теория, что межледниковый период, продолжающийся последние 10-12 тысяч лет, должен был уже закончиться и начаться новый ледниковый период, однако начало глобального антропогенно обусловленного потепления повернуло этот процесс вспять. Одно можно сказать точно – климатическая система нашей планеты очень сложна, в ней работают тысячи факторов и сотни прямых и обратных связей, усиливающих или ослабляющих процессы изменения климата, поэтому делать точные прогнозы довольно сложно.

Прилагаю картинку изменения температуры на Земле, составленную по сотням исследований ученых разных стран. Временная шкала — неравномерная. На ней видно, что последнюю тысячу лет периоды потепления и похолодания сменяли друг друга. Однако однозначные выводы все равно делать сложно — необходимо продолжать исследования палеоклимата и современные наблюдения.